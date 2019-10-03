Опять: в Узбекистане планируют изменить штрафы за тонировку

Новый проект постановления от Министерства внутренних дел Узбекистана снова изменит суммы штрафов за тонировку без разрешения.

ТАШКЕНТ, 3 октября - Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана подготовили законопроект "О внесении изменений в статью 126 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности".

Согласно документу, эксплуатация транспортных средств с зеркальными и тонированными стеклами, не соответствующими техническому регламенту, влечет за собой штраф в десять размеров базовой расчетной величины (2,2 млн сумов).

За повторное правонарушение наложат штраф в пятнадцать размеров БРВ (3,3 млн сумов).

За затемнение задних и передних боковых стекол транспортного средства без разрешения - штраф в пятьдесят размеров БРВ (11,2 млн сумов), повторно - семьдесят размеров БРВ (15,6 млн сумов).

Напомним, что постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей.

С 5 августа физлица и юридические лица смогут устанавливать тонировку боковых, задних окон на год за 10 базовых расчетных величин (2 млн 230 тысяч сумов).

А юридические лица иностранных государств за 20 БРВ (4 млн 460 тысяч сумов).

Напомним, что базовая расчетная величина с 1 сентября 2019 года заменила понятие минимального размера заработной платы.