В руководстве МВД - снова новые лица

Сразу шесть работников МВД приступят к своим обязанностям в новых должностях. К слову сказать, кадровые перестановки на высоком уровне - регулярная практика силового ведомства республики.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В структуре МВД произошли кадровые перестановки. Назначены новые руководители региональных подразделений Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства.

Сразу шесть работников МВД приступят к своим обязанностям в новых должностях.

Заместителем начальника Главного управления внутренних дел Ташкентской области по вопросам пробации и исполнения наказаний назначили подполковника Расулова Абдижаббара Аллаёровича.

Подполковник Болтаев Ниёзий Хамидович стал руководителем отдела внутренних дел Пешкунского района Бухарской области.

Подполковник Эгамбердиев Бахтиёр Азимович теперь возглавляет отдел внутренних дел Жондорского района Бухарской области.

Подполковник Наджимитдинов Бахтиёр Рахимович будет руководить отделом внутренних дел города Маргилана Ферганской области.

Майор Ахмедов Элёр Баходирович назначен начальником отдела внутренних дел Пахтакорского района Джизакской области.

Майор Собиров Захириддин Садриддинович стал главой отдела внутренних дел города Ширин Сырдарьинской области.

В МВД Узбекистана - новые кадровые назначения >>

Напомним, что в системе ведомства регулярно меняются руководители. В августе 2019 в МВД также были новые назначения в региональных подразделениях.