Какую медпомощь смогут оказать узбекистанцу за счет государства

Право получения медицинской помощи, включенной в список, имеют граждане Узбекистана, а также иностранцы.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. В Узбекистане разрабатывается перечень медицинской помощи, оказываемой населению за счет государства, сообщает Review.uz.

В Перечень включаются конкретные виды медицинских услуг, в том числе обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и изделиями медицинского назначения.

Данный список формируется по следующим видам: экстренная медицинская помощь; плановая медицинская (в том числе первичная медико-санитарная); специализированная (в том числе высокотехнологичная); паллиативная.

Также в перечень включается обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и изделиями медицинского назначения.

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Право получения медицинской помощи, включенной в список, при наличии медицинских показаний имеют граждане Узбекистана, постоянно проживающие на территории республики, лица без гражданства, а также иностранные граждане при обоснованных обращениях.

Напомним, в августе в Узбекистане утвердили перечень заболеваний, при которых медицинская помощь оказывается за счет государства.

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В списке есть заболевания детей до 18 лет — муковисцидоз, атопический дерматит, различные формы церебрального паралича, онкологические, дерматовенерологические и эндокринные заболевания, фтизиатрия и пульмонология, а также заболевания беременных женщин с патологией.