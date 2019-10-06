В Минздраве определили проект развития фармотрасли до 2024 года

Разработан проект постановления, который предусматривает увеличение локализации фармацевтического производства до 50%. На сегодняшний день она достигает только 20%.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Минздрав республики предлагает расширить номенклатуру производства лекарственных препаратов, произведенных на территории страны, и увеличить долю инновационных препаратов в портфелях локальных производителей до 50% к 2024 году.

Об этом сообщает портал СОВАЗ, где размещен проект постановления президента "Об утверждении Концепции развития фармацевтической отрасли Республики Узбекистан на 2020-2024 годы".

Сегодня в стране, говорится в документе, производится всего 2634 наименований лекарств, а к 2024 году планируется увеличить объем производства лекарств до 4000.

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Также количество фарм-предприятий увеличится до 225. Планируется открыть три зарубежных фармацевтических учебных заведения.