12:25 06 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Производство лекарств на фармацевтической фабрике

В Минздраве определили проект развития фармотрасли до 2024 года

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0

Разработан проект постановления, который предусматривает увеличение локализации фармацевтического производства до 50%. На сегодняшний день она достигает только 20%.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Минздрав республики предлагает расширить номенклатуру производства лекарственных препаратов, произведенных на территории страны, и увеличить долю инновационных препаратов в портфелях локальных производителей до 50% к 2024 году.

© Sputnik / Алексей Куденко
В Ташкентской области поймали контрабандиста с полными сумками лекарств

Об этом сообщает портал СОВАЗ, где размещен проект постановления президента "Об утверждении Концепции развития фармацевтической отрасли Республики Узбекистан на 2020-2024 годы".

Сегодня в стране, говорится в документе, производится всего 2634 наименований лекарств, а к 2024 году планируется увеличить объем производства лекарств до 4000.

На камеру и по электронному рецепту: как изменится порядок продажи лекарств >>

Также количество фарм-предприятий увеличится до 225. Планируется открыть три зарубежных фармацевтических учебных заведения.

Теги:
Постановление, Минздрав Узбекистана, фармацевтика, лекарства



Главные темы

  • СМИ на пресс-конференции
    Еще один закон встанет на защиту СМИ в Узбекистане - проект

    "Если факты давления либо иного вмешательства в деятельность телерадиовещателя будут выявлены, виновная сторона обязана возместить телерадиовещателю нанесенный моральный и материальный ущерб, а также предполагаемый ущерб от последствий вмешательства," - проект.

    5
  • Врачи после операции по трансплантации почки пациенту с диабетом
    Американские доктора проведут осмотр в Намангане

    В составе делегации - врачи-анестезиологи, урологи, челюстно-лицевые хирурги и педиатры. Предусмотрены также встречи с представителями областного управления здравоохранения, руководителями государственных и частных клиник.

    15
  • Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье
    Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане и проведет турнир - видео

    На вопрос о том, что Нурмагомедова связывает с Узбекистаном, боец ответил, что в скором времени он проведет там турнир GFC20. Такое мероприятие будет организовано в Узбекистане впервые и предположительно пройдет на столичной Humo Arena.

    844

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Они могут исчезнуть: 10 животных из Красной книги РФ - фото
Как в Тбилиси отмечают день города - видео
Что изменилось в налоговой системе Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054