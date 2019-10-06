Глава комитета женщин вышла на сбор хлопка

Сейчас в стране продолжается сезон сбора хлопка, в этом процессе преимущественно используется ручной труд. Администрации районов и областей всячески стимулируют высокие результаты работы в поле.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова и другие представительницы вышли на сбор хлопка в Аккурганском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба комитета.

Заместитель премьер-министра Узбекистана пообщалась с работницами, которые трудятся на поле, пообщалась с местными жительницами и преподнесла им символические подарки.

Сейчас в стране продолжается сезон сбора хлопка, в этом процессе преимущественно используется ручной труд. Администрации районов и областей всячески стимулируют высокие результаты работы в поле.

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Например, хокимият Ташобласти вознаградил ценным подарком 92-летнюю женщину за активное участие в хлопковой кампании.

Другой жительнице в Андижанской области администрация подарила автомобиль за сбор хлопка в объеме 500 кг за сутки.