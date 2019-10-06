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Эльмира Баситханова на хлопке

Глава комитета женщин вышла на сбор хлопка

© Комитет женщин Узбекистана
Общество
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Сейчас в стране продолжается сезон сбора хлопка, в этом процессе преимущественно используется ручной труд. Администрации районов и областей всячески стимулируют высокие результаты работы в поле.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова и другие представительницы вышли на сбор хлопка в Аккурганском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба комитета.

Хлопок-сырец
© AFP 2018 / NOAH SEELAM
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Заместитель премьер-министра Узбекистана пообщалась с работницами, которые трудятся на поле, пообщалась с местными жительницами и преподнесла им символические подарки.

Сейчас в стране продолжается сезон сбора хлопка, в этом процессе преимущественно используется ручной труд. Администрации районов и областей всячески стимулируют высокие результаты работы в поле.

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Например, хокимият Ташобласти вознаградил ценным подарком 92-летнюю женщину за активное участие в хлопковой кампании.

Другой жительнице в Андижанской области администрация подарила автомобиль за сбор хлопка в объеме 500 кг за сутки.

Теги:
Ташкентская область, Комитет женщин Узбекистана, хлопок



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