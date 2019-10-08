Какие курсы нужно будет пройти, чтобы усыновить ребенка в Узбекистане

После прохождения специальных бесплатных курсов родители получат сертификат, с которым можно будет официально усыновить ребенка.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. С 1 ноября в Узбекистане разрешат усыновлять детей только после прохождения специальных курсов, сообщают "Новости Узбекистана".

С нового месяца по всей республике начнут работать курсы подготовки приемных родителей, открытые в домах "Мехрибонлик" и детских городках.

Учредителями курсов станут районные (городские) хокимияты.

"Обучение на курсах должны будут проходить граждане, принимающие детей-сирот и детей без родительского попечения в семью на воспитание (патронат) или в детский дом семейного типа", - говорится в сообщении.

Приемные родители получат консультационную, правовую, психолого-педагогическую, медицинскую поддержку, а после обучения и собеседования им выдадут сертификат, действительный в течение трех лет.

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Также стало известно, что с 1 января 2020 года усыновить ребенка можно будет только при наличии именно этого сертификата.

Для того чтобы пройти курсы, требуется подать заявление директору государственного воспитательного учреждения, на базе которого они действуют. Обучение проводится на бесплатной основе, без отрыва от работы, с нагрузкой не более 36 часов в неделю.

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Для групп, в которые войдут от 5 до 22 слушателей, будут проводиться лекции, семинары, практические и выездные уроки, а отбором, сопровождением и контролем приемных родителей будут заниматься органы опеки и попечительства, выезжая на место и изучая условия проживания кандидатов.

После усыновления ребенка комиссия будет посещать жилье приемных родителей один раз в первые 3 месяца, а затем – не менее двух раз в год.

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Напомним, в июле появился новый проект закона, который позволить защитить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от всех форм жестокого обращения, невнимания, эксплуатации и насилия.

Социально уязвимые дети имеют право на жилую площадь, на которой они проживали ранее, или на получение жилья. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется жилье из муниципального жилищного фонда.