В мероприятиях приняло участие более 300 человек, среди них - около 80 преподавателей русского языка и литературы, а также учащиеся, студенты.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Под девизом "Изучаем русский язык – узнаем Россию" в Ташкенте и Фергане с 29 сентября по 6 октября прошли организованные Россотрудничеством мероприятия, говорится в пресс-релизе.

В них приняло участие более 300 человек, среди них - около 80 преподавателей русского языка и литературы, а также учащиеся, студенты, узбекистанцы, проживающие за рубежом, заинтересованные иностранные граждане, в том числе слушатели курсов русского языка при представительстве Россотрудничества, представители органов управления образованием Узбекистана.

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Методические разработки и практические приемы работы со школьниками каждого из 12 коллег российской делегации, раскрытые в ходе мероприятий, стали замечательным подарком для учителей Узбекистана в канун и непосредственно после государственного праздника республики Дня учителя и наставника.

Особый интерес вызвал опыт работы доктора филологических наук, учителя гимназии №1 Саратова Сергея Козинца, кандидата филологических наук, заведующей кафедрой литературы и методики преподавания литературы Пензенского государственного университета Анны Тимаковой, кандидата педагогических наук, абсолютного победителя Всероссийского конкурса педагогов дополнительного профессионального образования "Сердце отдаю детям" Алены Жуковой, учителя высшей категории лингвистической гимназии №6 Пензы Татьяны Долгановой взят на заметку педагогами Узбекистана.

Пресс-служба Педагоги из России посетили Узбекистан

С большим интересом были встречены выступления председателя Иностранной комиссии Союза писателей России, переводчика-арабиста Олега Бавыкина и кандидата филологических наук, доцента Пензенского государственного университета Ольги Семянковой, рассказавших о молодой литературе России и актуальных процессах в современном русском литературном языке.

Выступления участников просветительских мероприятий вызывали оживленную дискуссию по проблемам методики преподавания русского языка и литературы в школе на современном этапе.

Постоянно отмечалась необходимость развития сотрудничества в образовательной сфере, сохранения и приумножения традиций добрососедского партнерства.

Российская делегация смогла познакомиться с опытом практической работы таких известных педагогов Узбекистана, как доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы Узбекского государственного университета мировых языков Наталья Петрухина, отличник народного образования Узбекистана, кавалер медали "Шухрат", победитель международных конкурсов преподавателей русского языка и литературы Владислава Морозова, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Ферганского государственного университета Олеся Веч.

Обмен опытом оказался полезным как для узбекистанских, так и для российских специалистов.