Кому в Узбекистане платят самую высокую зарплату

От двух до пяти тысяч долларов может заработать сотрудник сферы IT в Узбекистане. Согласно статистике, это одна из самых высоких зарплат в республике.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Наивысшие размеры заработных плат в Узбекистане предлагают сотрудникам сферы информационных технологий - программистам, разработчикам и WEB-инженерам, сообщает Spot.uz.

Популярный размер заработных плат за сентябрь, который предлагают работодатели, составляет от 2 044 700 сумов.

Известно, что программист ASP.NET в Ташкенте получает от одной до двух тысяч долларов, программист Java (back-end) - от тысячи до полутора тысяч долларов, Team Lead - от двух тысяч долларов, Lead Java Developer - от двух до трех тысяч долларов и наконец Data Design Lead - от двух до пяти тысяч долларов.

Тем не менее, по словам издания, таких специалистов в Узбекистане найти все сложнее, так как большинство из них уехало за границу, где им за их знания готовы платить намного больше.

Напомним, сегодня стало также известно о новой концепции развития высшего образования в Узбекистане.

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В частности, указом предусмотрено преобразование системы высшего образования Узбекистана в хаб по реализации международных образовательных программ в Центральной Азии, а также поэтапное внедрение концепции "Университет 3.0", предусматривающей взаимосвязь деятельности по коммерциализации результатов образования, науки, инноваций и научных исследований в высших образовательных учреждениях и перевод высших образовательных учреждений на систему самофинансирования.