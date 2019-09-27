Узбекские студенты поборются за лучший стартап

Данный конкурс направлен на развитие и укрепление потенциала студентов в области программирования и разработки мобильных приложений.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Вчера, 26 сентября, в НВК "Узэкспоцентр" состоялось официальное открытие республиканского конкурса среди студентов Узбекистана по разработке лучших государственных мобильных приложений mGovAward, сообщает УзА.

В торжественном мероприятии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и делегация ОАЭ во главе с министром по делам правительства и будущего Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом бин Абуллой аль-Гергави.

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Арипов отметил, что между Узбекистаном и ОАЭ развивается сотрудничество в сфере совершенствования государственного управления, осуществления новых высокотехнологичных проектов, а одним из важных направлений государственной политики Узбекистана является поддержка талантливой молодежи.

"Данное мероприятие - это очередная возможность воплотить свои самые смелые идеи", - говорится в сообщении.

Конкурс mGovAward направлен на развитие и укрепление потенциала студентов в области программирования и разработки мобильных приложений.

"Такие древние города Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, являются историческими центрами науки и просветительства. Узбекистан может гордиться своими учеными, среди которых Ибн Сино, Аль-Хорезми, Аль–Бухари, Аль-Беруни", - заявил министр по делам правительства и будущего Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад бин Абулла аль-Гергави.

В конкурсе сможет участвовать любой студент, независимо от специализации вуза. Необходимо собрать команду из трех и более человек, оставить заявку на официальном веб-сайте конкурса, прикрепив к ней видеоролик и информацию, раскрывающую суть идеи или описывающую предназначение мобильного приложения.

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Хотя участникам предоставлена полная свобода творчества, организаторы конкурса все-таки выбрали направления для разработки мобильных приложений.

Так, конкурсанты должны будут создать приложение по одному из пяти направлений: образование, здравоохранение, туризм и культура, предпринимательство, транспорт и логистика. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов.

Эта сумма будет распределена между лауреатами конкурса.

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Победитель получит 50 тысяч долларов, участнику, занявшему второе место, будет выделено 30 тысяч долларов, а за третье предусмотрено вознаграждение в размере 20 тысяч долларов.

Для исключения плагиата конкурсанты должны будут предоставить исходный код своих приложений для экспертной проверки на предмет его заимствования.

Награждение победителей состоится 14 марта 2020 года.