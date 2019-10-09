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Золотые украшения

Утвержден график открытия в регионах ювелирных заводов

INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Общество
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Современные ювелирные торгово-производственные центры будут размещаться преимущественно в местах развития ремесленничества, а также на туристских маршрутах соответствующих регионов.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Правительство Узбекистана определило меры по формированию современных ювелирных торгово-производственных центров, сообщает Минюст республики. Документ утверждает график их организации в 2019-2020 годах в регионах.

Согласно постановлению, современные ювелирные торгово-производственные центры будут размещаться преимущественно в местах развития ремесленничества, а также на туристских маршрутах соответствующих регионов.

Инвестор получит здания в Ташкенте по нулевой стоимости
© Sputnik / Павел Лисицын
Бывший ювелирный завод в Ташкенте будет передан новому инвестору

Также для организации ювелирных центров неиспользуемые здания и сооружения будут реализоваться инициаторам по "нулевой" выкупной стоимости.

Кроме того, иностранным специалистам, которые примут участие в деятельности данных центров и проводимых в республике международных фестивалях народно-прикладного искусства:

- въездные визы будут оформляться без взимания консульских и иных сборов;

- при оформлении многократных виз государственные пошлины взиматься не будут.

 

Теги:
Минюст Узбекистана, Постановление, Узбекистан, ювелирные украшения



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