Утвержден график открытия в регионах ювелирных заводов

Современные ювелирные торгово-производственные центры будут размещаться преимущественно в местах развития ремесленничества, а также на туристских маршрутах соответствующих регионов.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Правительство Узбекистана определило меры по формированию современных ювелирных торгово-производственных центров, сообщает Минюст республики. Документ утверждает график их организации в 2019-2020 годах в регионах.

Согласно постановлению, современные ювелирные торгово-производственные центры будут размещаться преимущественно в местах развития ремесленничества, а также на туристских маршрутах соответствующих регионов.

Также для организации ювелирных центров неиспользуемые здания и сооружения будут реализоваться инициаторам по "нулевой" выкупной стоимости.

Кроме того, иностранным специалистам, которые примут участие в деятельности данных центров и проводимых в республике международных фестивалях народно-прикладного искусства:

- въездные визы будут оформляться без взимания консульских и иных сборов;

- при оформлении многократных виз государственные пошлины взиматься не будут.