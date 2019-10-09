Утвержден график открытия в регионах ювелирных заводов

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Правительство Узбекистана определило меры по формированию современных ювелирных торгово-производственных центров, сообщает Минюст республики. Документ утверждает график их организации в 2019-2020 годах в регионах.
Согласно постановлению, современные ювелирные торгово-производственные центры будут размещаться преимущественно в местах развития ремесленничества, а также на туристских маршрутах соответствующих регионов.
Также для организации ювелирных центров неиспользуемые здания и сооружения будут реализоваться инициаторам по "нулевой" выкупной стоимости.
Кроме того, иностранным специалистам, которые примут участие в деятельности данных центров и проводимых в республике международных фестивалях народно-прикладного искусства:
- въездные визы будут оформляться без взимания консульских и иных сборов;
- при оформлении многократных виз государственные пошлины взиматься не будут.