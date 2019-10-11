Госслужащие обнародуют доходы и расходы - проект

Непредоставление декларации о доходах, имуществе и расходах, либо представление неполных или недостоверных сведений будет служить основанием для прекращения трудового договора.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. С начала следующего года Министерство занятости и трудовых отношений предлагает начать внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов государственных служащих. Все детали нововведения изложены в опубликованном на портале СОВАЗ проекте постановления президента.

Ежегодное декларирование доходов коснется родителей и супругов госслужащих, а также их детей, в том числе усыновленных.

Планируется, что декларация будет подаваться в электронной форме, заверенной электронной цифровой подписью госслужащего. Сведения, указанные в декларации, относятся к конфиденциальной информации и подлежат защите.

Отдельные сведения об имуществе и доходах госслужащих, содержащиеся в декларации, в обобщенном виде могут публиковаться в открытом доступе.

Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре планируется предоставить право осуществлять выборочные контрольные проверки достоверности и полноты сведений в декларациях.

Непредоставление декларации о доходах, имуществе и расходах, либо представление неполных или недостоверных сведений будет служить основанием для прекращения трудового договора.

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До 1 декабря планируется утвердить перечень имущества, доходов и расходов госслужащих, подлежащих декларированию, а до 1 января — внедрить Единую информационную систему декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих.

Кто должен будет декларировать доходы и имущество

С 2020 года:

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заместители премьер-министра, советники заместителей премьер-министра;

председатели Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Центрального банка, а также их заместители;

министры (председатели государственных комитетов, первые руководители республиканских органов государственного управления), а также их заместители;

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начальники территориальных управлений органов государственного управления и их заместители;

председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, районов и городов, а также их заместители;

отдельные должностные лица Администрации президента, аппарата Законодательной палаты и Сената, Исполнительного аппарата Кабинета министров; Sputnik / Дмитрий Астахов Между кнутом и пряником: Мирзиёев ввел штрафы для чиновников

работники органов прокуратуры, сотрудники Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, органов внутренних дел;

руководители государственных предприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.

С 2021 года:

начальники структурных подразделений министерств и ведомств, а также их заместители; © NALOG Физлицам в Узбекистане станет проще получить документы из налоговой

начальники структурных подразделений территориальных управлений органов госуправления и их заместители;

руководители структурных подразделений аппаратов Законодательной палаты и Сената;

руководители структурных подразделений аппаратов хокимов областей, районов и городов;

руководители структурных подразделений госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.

С 2022 года: