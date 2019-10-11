Госслужащие обнародуют доходы и расходы - проект

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. С начала следующего года Министерство занятости и трудовых отношений предлагает начать внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов государственных служащих. Все детали нововведения изложены в опубликованном на портале СОВАЗ проекте постановления президента.
Ежегодное декларирование доходов коснется родителей и супругов госслужащих, а также их детей, в том числе усыновленных.
Планируется, что декларация будет подаваться в электронной форме, заверенной электронной цифровой подписью госслужащего. Сведения, указанные в декларации, относятся к конфиденциальной информации и подлежат защите.
Отдельные сведения об имуществе и доходах госслужащих, содержащиеся в декларации, в обобщенном виде могут публиковаться в открытом доступе.
Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре планируется предоставить право осуществлять выборочные контрольные проверки достоверности и полноты сведений в декларациях.
Непредоставление декларации о доходах, имуществе и расходах, либо представление неполных или недостоверных сведений будет служить основанием для прекращения трудового договора.
Госкомстат: доходы узбекистанцев растут, быстрее всего – в Ташкенте >>
До 1 декабря планируется утвердить перечень имущества, доходов и расходов госслужащих, подлежащих декларированию, а до 1 января — внедрить Единую информационную систему декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих.
Кто должен будет декларировать доходы и имущество
С 2020 года:
- спикер Законодательной палаты и председатель Сената Олий Мажлиса
- заместители премьер-министра, советники заместителей премьер-министра;
- председатели Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Центрального банка, а также их заместители;
- министры (председатели государственных комитетов, первые руководители республиканских органов государственного управления), а также их заместители;
Сотрудников правоохранительных органов заставят декларировать имущество >>
- начальники территориальных управлений органов государственного управления и их заместители;
- председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, районов и городов, а также их заместители;
- отдельные должностные лица Администрации президента, аппарата Законодательной палаты и Сената, Исполнительного аппарата Кабинета министров;Sputnik / Дмитрий Астахов
- работники органов прокуратуры, сотрудники Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, органов внутренних дел;
- руководители государственных предприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.
С 2021 года:
- начальники структурных подразделений министерств и ведомств, а также их заместители;
- начальники структурных подразделений территориальных управлений органов госуправления и их заместители;
- руководители структурных подразделений аппаратов Законодательной палаты и Сената;
- руководители структурных подразделений аппаратов хокимов областей, районов и городов;
- руководители структурных подразделений госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.
С 2022 года:
- другие работники органов госуправления и исполнительной власти на местах, кроме производственного, технического и обслуживающего персонала;
- управленческий персонал центральных органов управления госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%;
- руководители бюджетных организаций и их заместители.