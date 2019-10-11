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Госслужащие обнародуют доходы и расходы - проект

© Flickr / Day Donaldson
Общество
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Непредоставление декларации о доходах, имуществе и расходах, либо представление неполных или недостоверных сведений будет служить основанием для прекращения трудового договора.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. С начала следующего года Министерство занятости и трудовых отношений предлагает начать внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов государственных служащих. Все детали нововведения изложены в опубликованном на портале СОВАЗ проекте постановления президента.

Ежегодное декларирование доходов коснется родителей и супругов госслужащих, а также их детей, в том числе усыновленных.

Планируется, что декларация будет подаваться в электронной форме, заверенной электронной цифровой подписью госслужащего. Сведения, указанные в декларации, относятся к конфиденциальной информации и подлежат защите.

© Пресс-служба палаты Олий Мажлиса
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Отдельные сведения об имуществе и доходах госслужащих, содержащиеся в декларации, в обобщенном виде могут публиковаться в открытом доступе.

Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре планируется предоставить право осуществлять выборочные контрольные проверки достоверности и полноты сведений в декларациях.

Непредоставление декларации о доходах, имуществе и расходах, либо представление неполных или недостоверных сведений будет служить основанием для прекращения трудового договора.

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До 1 декабря планируется утвердить перечень имущества, доходов и расходов госслужащих, подлежащих декларированию, а до 1 января — внедрить Единую информационную систему декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих.

Кто должен будет декларировать доходы и имущество
С 2020 года:

  • спикер Законодательной палаты и председатель Сената Олий Мажлиса 
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    и их заместители;
  • заместители премьер-министра, советники заместителей премьер-министра;
  • председатели Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Центрального банка, а также их заместители;
  • министры (председатели государственных комитетов, первые руководители республиканских органов государственного управления), а также их заместители;

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  • начальники территориальных управлений органов государственного управления и их заместители;
  • председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, районов и городов, а также их заместители;
  • отдельные должностные лица Администрации президента, аппарата Законодательной палаты и Сената, Исполнительного аппарата Кабинета министров;
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  • работники органов прокуратуры, сотрудники Службы государственной безопасности, Национальной гвардии, органов внутренних дел;
  • руководители государственных предприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.

С 2021 года:

  • начальники структурных подразделений министерств и ведомств, а также их заместители;
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  • начальники структурных подразделений территориальных управлений органов госуправления и их заместители;
  • руководители структурных подразделений аппаратов Законодательной палаты и Сената;
  • руководители структурных подразделений аппаратов хокимов областей, районов и городов;
  • руководители структурных подразделений госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%, а также их заместители.

С 2022 года:

  • другие работники органов госуправления и исполнительной власти на местах, кроме производственного, технического и обслуживающего персонала;
  • управленческий персонал центральных органов управления госпредприятий и акционерных компаний (обществ) с долей государства в уставном фонде более 50%;
  • руководители бюджетных организаций и их заместители.
Теги:
доход, декларация, Узбекистан, Законопроект



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