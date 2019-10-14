15:20 14 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Автомобильная трасса

Устранить пробки на дорогах помогут иностранные специалисты - Минтранс

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
66 0 0

До конца 2019 года планируется строительство и реконструкция 22 автостанций и автовокзалов. Аналогичная работа уже проделана в Каракалпакстане, Самаркандской, Наманганской, Андижанской областях.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана разработало Стратегию развития транспортной системы республики до 2035 года. Об этом рассказали на пресс-конференции.

К реализации пилотных проектов, которые призваны оптимизировать дорожное движение в столице, привлечены зарубежные специалисты. В планах - работа по минимизации пробок на трассах и в других крупных городах.

Разработанная стратегия предусматривает также обеспечение жителей удаленных населенных пунктов качественными транспортными услугами. В этом году налажены новые автомобильные маршруты в Фергане, Андижане, Намангане.

© УзА
Новые автобусы, остановки и вокзалы: положение о Фонде развития транспорта

До конца 2019 года планируется строительство и реконструкция 22 автостанций и автовокзалов. Аналогичная работа уже проделана в Каракалпакстане, Самаркандской, Наманганской, Андижанской областях.

Специалисты рассказали также о том, что с января по август нынешнего года по автомобильным и железных дорогам, посредством воздушных авиалиний и электротранспорта было перевезено 767 миллионов тонн груза.

Специальный центр будет внедрять инновации в систему транспорта >>

По подсчетам, число пассажиров, воспользовавшихся транспортными услугами, составило почти 4 миллиарда человек. В результате предоставленных предпринимателям налоговых и таможенных льгот перевозчики приобрели 609 автобусов.

Теги:
Узбекистан, стратегия развития, транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова
Самые скандальные звезды Узбекистана - фотолента
Как учитель музыки оставил работу и стал грузчиком — видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054