ГУВД Ташкента рассказало о судьбе троих детей, возвращенных из Ирака

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В ГУВД Ташкента рассказали о судьбе некоторых детей, которые в минувший четверг были возвращены на родину из Ирака.
"Троих детей, родители которых погибли на чужбине, взял под свою опеку их дядя Нодир Т., проживающий в Учтепинском районе", — рассказали в ГУВД.
Дети нуждались в медицинской помощи, двое остались без ног. В родной стране им установил протезы, сейчас малыши учатся на них ходить. Доктора оценивают их состояние как удовлетворительное.
Тем временем сотрудники УКД ОВД Учтепинского района помогают решать вопросы, связанные с получением документов, оформлением детей в образовательные учреждения.
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В мае в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.
Правительство республики оказывает вернувшимся на родину детям и взрослым медицинскую, психологическую, материальную и моральную помощь.