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ГУВД Ташкента рассказало о судьбе троих детей, возвращенных из Ирака

© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Десятого октября был осуществлен второй этап гуманитарной операции "Мехр" ("Добро"). В Узбекистан специальным авиарейсом доставили из Ирака 64 ребенка.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В ГУВД Ташкента рассказали о судьбе некоторых детей, которые в минувший четверг были возвращены на родину из Ирака.

Узбекистан вернул из Ирака более 60 детей
УзА
Узбекистан вернул из Ирака более 60 детей
Второй этап гуманитарной операции "Мехр" ("Добро") был осуществлен 10 октября. В Узбекистан специальным авиарейсом вернули из Ирака 64 ребенка, которые вместе с родителями оказались в зонах боевых действий на Ближнем Востоке. Среди прибывших из Багдада — 39 мальчиков и 25 девочек.

"Троих детей, родители которых погибли на чужбине, взял под свою опеку их дядя Нодир Т., проживающий в Учтепинском районе", — рассказали в ГУВД.

Дети нуждались в медицинской помощи, двое остались без ног. В родной стране им установил протезы, сейчас малыши учатся на них ходить. Доктора оценивают их состояние как удовлетворительное.

Тем временем сотрудники УКД ОВД Учтепинского района помогают решать вопросы, связанные с получением документов, оформлением детей в образовательные учреждения. 

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В мае в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.

Правительство республики оказывает вернувшимся на родину детям и взрослым медицинскую, психологическую, материальную и моральную помощь.

Теги:
Узбекистан, Ирак, помощь, дети, ГУВД Ташкента



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