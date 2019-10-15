ГУВД Ташкента рассказало о судьбе троих детей, возвращенных из Ирака

Десятого октября был осуществлен второй этап гуманитарной операции "Мехр" ("Добро"). В Узбекистан специальным авиарейсом доставили из Ирака 64 ребенка.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В ГУВД Ташкента рассказали о судьбе некоторых детей, которые в минувший четверг были возвращены на родину из Ирака.

Второй этап гуманитарной операции "Мехр" ("Добро") был осуществлен 10 октября. В Узбекистан специальным авиарейсом вернули из Ирака 64 ребенка, которые вместе с родителями оказались в зонах боевых действий на Ближнем Востоке. Среди прибывших из Багдада — 39 мальчиков и 25 девочек.

"Троих детей, родители которых погибли на чужбине, взял под свою опеку их дядя Нодир Т., проживающий в Учтепинском районе", — рассказали в ГУВД.

Дети нуждались в медицинской помощи, двое остались без ног. В родной стране им установил протезы, сейчас малыши учатся на них ходить. Доктора оценивают их состояние как удовлетворительное.

Тем временем сотрудники УКД ОВД Учтепинского района помогают решать вопросы, связанные с получением документов, оформлением детей в образовательные учреждения.

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В мае в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики.

Правительство республики оказывает вернувшимся на родину детям и взрослым медицинскую, психологическую, материальную и моральную помощь.