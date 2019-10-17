Было отмечено, что теперь при поступлении в вуз абитуриенты будут сдавать экзамены по пяти предметам.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Узбекистане создадут Президентский университет, сообщает УзА.

Об этом стало известно на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций с участием руководства Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и ректоров высших учебных заведений.

"Создание такого университета предусмотрено Концепцией развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года", - говорится в сообщении.

Он станет ведущим образовательным и научным центром подготовки профессиональных кадров, обладающих высокой квалификацией, современными знаниями и навыками, независимым мышлением.

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Также в Президентском университете будет внедрена система кредитно-модульного образования.

Теперь при поступлении в вуз абитуриенты будут сдавать экзамены по пяти предметам.