15:42 17 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
В Узбекистане создадут Президентский университет

В Узбекистане создадут Президентский университет

УзА
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0

Было отмечено, что теперь при поступлении в вуз абитуриенты будут сдавать экзамены по пяти предметам.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Узбекистане создадут Президентский университет, сообщает УзА.

Об этом стало известно на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций с участием руководства Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и ректоров высших учебных заведений.

"Создание такого университета предусмотрено Концепцией развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года", - говорится в сообщении.

Он станет ведущим образовательным и научным центром подготовки профессиональных кадров, обладающих высокой квалификацией, современными знаниями и навыками, независимым мышлением.

Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото >>

Также в Президентском университете будет внедрена система кредитно-модульного образования.

Теперь при поступлении в вуз абитуриенты будут сдавать экзамены по пяти предметам.

Теги:
университеты, Университет, Образование, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, президент, Президент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кендалл Дженнер
Знаменитости, которые больше всех заработали на рекламе в Instagram
Медведь впервые увидел снег после жизни в клетке - трогательное видео
Медведь впервые увидел снег после жизни в клетке - трогательное видео
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054