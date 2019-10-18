У жителей Ташкента незаконно удержали свыше $4 млн за горячую воду

Уже в апреле 2019 года 49 665 потребителям был осуществлен перерасчет за горячую воду. Всего было ошибочно удержано 45,8 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. "Тошиссиккуввати" незаконно удержало у потребителей 45,8 миллиарда сумов, сообщает хокимият Ташкента.

"Переплаченные за горячую воду 34,55 миллиарда сумов возвращены потребителям", - говорится в сообщении.

Согласно информации Агентства государственных услуг, в декабре 2018 года и январе 2019-го, в связи с истечением срока обязательной государственной поверки приборов учета горячей воды, ГУП "Тошиссиккуввати" произведены расчеты с потребителями ресурса.

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Однако из-за того что данная организация не выполняла своевременно требования, предусмотренные "Правилами оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах", в ташкентское городское управление Агентства государственных услуг стали поступать жалобы от граждан. В этой связи управлением АГУ были проведены проверки, выявившие, что в результате нарушений с 60 112 потребителей было ошибочно удержано 45,8 миллиарда сумов.

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По словам хокимията, уже в апреле 2019 года 49 665 потребителям был осуществлен перерасчет на сумму 34,55 миллиарда сумов.

Для исключения дальнейших разногласий потребителям, которым произведен перерасчет в апреле 2019-го, направлены уведомления о проведении сверки взаиморасчетов.