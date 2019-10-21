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Президент в Tashkent City

Как назовут новые улицы на территории Tashkent City

© Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан

Среди названий новых улиц: "Укчи", "Заргар", "Хадра", тупик "Новый Ташкент", "Новый Ташкент" и тупик "Хадра".

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Стали известны названия новых улиц на территории международного делового центра Tashkent City, сообщается в проекте хокима столицы.

"Шесть безымянных улиц получат следующие названия: первая — "Новый Ташкент", вторую улицу предлагается назвать "тупик Новый Ташкент", третью — "Укчи", четвертую — "Заргар", пятая улица получит название "Хадра", шестая соответственно — "тупик Хадра"", - говорится в сообщении.

Напомним, территория Tashkent City разделена на 6 лотов, в первом и втором возводятся торговый центр, офисы и развлекательные комплексы.

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В третьем, четвертом и пятом лотах строятся 28 многоэтажных домов на 2,1 тысячи квартир, в шестом лоте - дошкольное образовательное учреждение и школа на 300 и 500 мест соответственно.

На первых этажах домов разместятся магазины.

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Стены зданий будут состоять из семи слоев, в том числе из базальтового волокна, что обеспечит комфортную температуру летом и зимой.

Теги:
названия, название, улица, Tashkent City, Tashkent City, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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