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Хлопок-сырец

В Самаркандской области судьи собрали более тонны хлопка

© AFP 2018 / NOAH SEELAM
Общество
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Sputnik Узбекистан

В республике продолжается сезон сбора хлопка, в этом процессе преимущественно используется ручной труд.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Более 60 судей и сотрудников областных, районных и городских административных судов приняли участие в сборе хлопка в Пастдаргомском районе Самаркандской области, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Всего на поле фермерского хозяйства "Зафар" вышли 65 человек. За день они собрали 1,63 тонны хлопка.

Судьи вышли на сбор хлопка в Самаркандской области
Пресс-служба Верховного суда Узбекистана
Судьи вышли на сбор хлопка в Самаркандской области

Ранее в сборе хлопка приняла участие глава Комитета женщин Эльмира Баситханова. Она пообщалась с работницами и местными жительницами и преподнесла им символические подарки.

Напомним, республика входит в первую десятку стран по производству хлопка и в пятерку лидеров по качеству хлопкового волокна. Самым активным покупателем узбекского хлопка является Китай.

Теги:
Узбекистан, сбор хлопка, хлопок, Верховный суд Узбекистана, Самаркандская область, судья



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