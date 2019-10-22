В Самаркандской области судьи собрали более тонны хлопка

В республике продолжается сезон сбора хлопка, в этом процессе преимущественно используется ручной труд.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Более 60 судей и сотрудников областных, районных и городских административных судов приняли участие в сборе хлопка в Пастдаргомском районе Самаркандской области, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Всего на поле фермерского хозяйства "Зафар" вышли 65 человек. За день они собрали 1,63 тонны хлопка.

Пресс-служба Верховного суда Узбекистана Судьи вышли на сбор хлопка в Самаркандской области

Ранее в сборе хлопка приняла участие глава Комитета женщин Эльмира Баситханова. Она пообщалась с работницами и местными жительницами и преподнесла им символические подарки.

Напомним, республика входит в первую десятку стран по производству хлопка и в пятерку лидеров по качеству хлопкового волокна. Самым активным покупателем узбекского хлопка является Китай.