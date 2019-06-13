Какие виды онкологии самые распространенные в Узбекистане

К сожалению, в республике более половины случаев рака выявляется в запущенных стадиях.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В Будапеште открылась международная конференции стран Центральной и Восточной Европы по партнерству и сотрудничеству в сфере онкологии, в которой принял участие Узбекистан, сообщает "Даракчи".

Главной темой конференции стал вопрос онкологии в мире, которая неуклонно растет.

Согласно данным, причиной этому является и резкое загрязнение атмосферы канцерогенными веществами, рост употребления неестественных продуктов питания, в том числе продуктов генной инженерии, снижение физической активности и другие.

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Этот вопрос является актуальным и для Узбекистана, где взято на учет более 96 тысяч онкологических больных, а ежегодно регистрируется более 20 тысяч впервые выявленных онкологических больных.

Первое место в Узбекистане занимает рак молочной железы, второе место — рак желудка и третье — рак шейки матки.

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К сожалению, в республике более половины случаев рака выявляется в запущенных стадиях.

К примеру, в 2018 году 50,9 процента больных выявлены в запущенных III-IV стадиях заболевания.

Первой причиной поздней диагностики является поздняя обращаемость населения к врачам из-за его низкой информированности об онкологических заболеваниях.

Несвоевременная диагностика онкологических заболеваний из-за низкой онконастороженности врачей первичного звена и других специальностей — это вторая причина данной проблемы.

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В связи с чем, на данный момент в Узбекистане уделяется огромное внимание улучшению качества специализированной онкологической помощи, формированию и созданию целостной системы по всеобщему охвату всех слоев населения.

"Развитию сферы служит и установление тесных связей с международными организациями, ведущими клиниками зарубежных стран, постоянный обмен опытов с лучшими специалистами мира. Участие делегации нашей страны в столь авторитетном мероприятии является еще одним шагом в данном направлении", - говорится в сообщении.

Представитель ВОЗ Лиде Лазер подчеркнула усилия Узбекистана в направлении предотвращения онкозаболеваний, в частности, высоко оценила шаг в сторону внедрения вакцины против ВПЧ, который в дальнейшем позволит резко сократить количество заболеваемости вирусом папилломы человека.

По ее словам, важное историческое значение имеет то, что в Узбекистане государство полностью обеспечивает решение всех вопросов по внедрению вакцины против ВПЧ.