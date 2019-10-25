Как будет выглядеть новый терминал аэропорта Самарканда - фото

Дополнительный терминал будет соответствовать международным требованиям и обслуживать 600 пассажиров в час.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выбрал проект нового терминала международного аэропорта Самарканда, рассказали в программе "Новости 24" телеканала "Узбекистан 24".

"Дизайн дополнительного терминала будет представлять синтез прошлого и настоящего, а также соответствовать международным требованиям и обслуживать 600 пассажиров в час", - говорится в сообщении.

В августе аэропорт Самарканда открыли после ремонта участков искусственной взлетно-посадочной полосы. Полную реконструкцию аэрогавани планируется завершить до весны 2022 года – в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде.

Вчера Шавкат Мирзиёев также ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена.

Линия станет важной транспортно-коммуникационной артерией Ташкента. Стоимость проекта составляет 82,6 миллиона долларов, предусмотрена прокладка 7 километров путей и строительство 6 станций.

Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метро >>

Сергелийская ветка будет соединена со станцией метро "Олмазор" Чиланзарской ветки. Пассажир, отправляющийся из Сергели на метро, сможет доехать до станции "Буюк ипак йули" без пересадок.

Глава государства проследил за ходом строительных работ у станции "Олмазор". Он отметил исключительную важность данной линии с учетом растущих темпов развития Сергелийского района и жилищного строительства.

Международный аэропорт Самарканда закроют на реконструкцию >>

Шавкат Мирзиёев посетил также Яшнабадский район, где ознакомился со строительством кольцевой линии надземного метро.