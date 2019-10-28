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В Узбекистане создадут сервис по борьбе с плагиатом

© pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

Программа предусматривает образование банка рефератов, статей и диссертаций для борьбы с плагиатом в научной и образовательной сферах.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Узбекистан планирует создание собственного аналога сайта "Диссернет", портала узбекских фильмов, а также размещение в "Википедии" страниц о развитии спорта в республике.

Такие меры предусмотрены программой развития национального контента в Интернете до 2022 года, которую утвердило правительство.

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© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
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Документ предусматривает образование банка рефератов, статей и диссертаций для борьбы с плагиатом в научной и образовательной сферах. Единый информационный ресурс научных и образовательных данных планируется запустить к июлю 2020-го.

Также в "Википедии" должны появиться страницы о знаменитых спортсменах и спортивных организациях Узбекистана, а в Узнете - портал "Спорт глазами детей".

Планируется также создание портала национальных фильмов к лету 2020 года и каналов региональных журналов и газет в популярных интернет-мессенджерах.

Теги:
доступ к интернету, Интернет, Образование, плагиат



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