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Жилые дома в Учкудуке, где живут рабочие комбината, построены еще в советское время

Десятки тысяч многоэтажных домов нуждаются в ремонте

© Foto : Из личного архива Ильи Буяновского
Общество
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Sputnik Узбекистан

Специалисты Министерства жилищно-коммунального обслуживания провели опись всех многоэтажек Узбекистана и выяснили, что ремонту подлежат более 20 тыс. домов, причем более чем 400 из них находятся в аварийном состоянии.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Большинство из имеющихся в стране 34 тысяч многоэтажных домов нуждаются в ремонте. Об этом сообщает УзА со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального обслуживания.

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Специалисты ведомства провели опись всех многоэтажек Узбекистана и выяснили, что ремонту подлежат более 20 тыс. домов, причем более чем 400 из них находятся в аварийном состоянии.

По состоянию на 1 октября этого года по 285 домам в аварийном состоянии проектными организациями регионов даны соответствующие заключения. Подчеркнуто, что 57 из них подлежат сносу, 228 - ремонту.

Главная цель реновационной программы - поэтапное строительство нового жилья на месте устаревших многоэтажных домов в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.

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В программе рассматриваются такие вопросы, как теплоизоляция крыш и подвалов домов согласно опыту развитых стран, замена окон на современные, установка лифтов в пятиэтажных домах при необходимости, ремонт фасадной части согласно требованиям градостроительства, изоляция сетей теплоснабжения, повышение эффективности эксплуатации путем внедрения энергосберегающих механизмов.

Высказаны мнения об изучении опыта США, Германии, Эстонии, России, Украины, Казахстана и о внедрении в стране таких новых систем, как реновация, санация.

Тем временем заместитель министра строительства Шухратхужа Хашимов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса рассказал, что многоэтажки, несоответствующие современным сейсмическим и энергетическим стандартам, попадут под снос.

Теги:
Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Законодательная палата Олий Мажлиса, Узбекистан, ремонт, жилой дом



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