Университет Вебстера открывает филиал в Ташкенте

Это первый американский вуз в республике и крупнейший филиал данного университета за рубежом. Соглашения о его учреждении были подписаны в феврале этого года в посольстве Узбекистана в США.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Официальная церемония открытия Университета Вебстера в Ташкенте, где примут участие ректор Элизабет Стробл и президент американского вуза Джулиан Шустер, состоится 1 ноября 2019 года, передает пресс-служба МИДа. Сообщается также, что учебу уже начали более 470 студентов.

Это первый американский вуз в республике и крупнейший филиал данного университета за рубежом. Соглашения о его учреждении были подписаны в феврале этого года в посольстве Узбекистана в США.

Американский вуз также реализует отдельные программы в Узбекском государственном университете мировых языков, в Ташкентском государственном экономическом университете, а также в Самаркандском государственном институте иностранных языков.

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Инициатива об открытии американского вуза впервые была озвучена в сентябре 2017 года в рамках узбекско-американского бизнес-форума в Нью-Йорке, в котором принял участие президент Шавкат Мирзиёев.

Напомним, в Узбекистане за последние несколько лет открылось несколько представительств зарубежных вузов. К примеру, полтора месяца назад Наманганский госуниверситет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет.