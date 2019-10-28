Жители напуганы: подростки убивают кошек и собак в Фергане

Дети ходят по всем дворам, вылавливают кошек и собак и с особой жестокостью издеваются над ними: выкалывают глаза, ломают им лапки, пинками и за хвост об стены убивают.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Группа подростков в Кувасай Ферганской области издеваются с особой жестокостью над кошками и собаками, сообщает Общество защиты животных Mehr va Oqibat в своем Facebook.

Об этом им рассказала жительница города, которая вместе с остальными соседями уже собрала подписи и подала заявление к участковому.

"В нашем городе процветает жестокость, особенно среди детей-подростков. Один из них "Х" 12 лет, учащийся школы №29, 6-го класса, является организатором "банды" и отличается особой жестокостью и хитростью. Его неразлучный друг "Y" 11 лет учится в школе №1 в 5-м классе, жестокий и наглый. Среди них появляются разные мальчики возрастом от 9 до 12 лет", - говорится в сообщении.

По словам жителей города, эта "банда" ходит по всем дворам, вылавливает кошек и собак и с особой жестокостью издевается над ними: подростки выкалывают глаза, ломают им лапки, пинками и за хвост об стены убивают.

На замечания и предупреждения взрослых не реагируют, оговариваются, оскорбляют, посылают матом, продолжают заниматься своими злодеяниями.

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Также известно о том, что летом 2018 года "Х" уже совершал злодеяние по отношению к мальчику-инвалиду, затолкав его в воду в бассейне с головой, удерживал, пока не вмешались взрослые.

"После нашего обращения в органы милиции по месту проживания нас вызвали и попросили написать объяснительную по поводу обращения. Участковый сказал, что заставит нас отвечать за клевету на этих детей, т. к. их родители написали встречное заявление", - рассказывает жительница.

В сентябре жители Самарканда начали заявлять о массовом отравлении своих домашних кошек и собак ядом.

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По словам издания, животные умирали после употребления подкинутых сосисок или незапланированной массовой вакцинации, которая проводилась неизвестными, представлявшимися сотрудниками городской ветеринарной службы.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.

Штраф за это деяние, повлекшее гибель или увечье животного, составит до трех МРЗП. Это же правонарушение, совершенное повторно в течение года либо в присутствии несовершеннолетнего, будет наказываться вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.