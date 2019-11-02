Школьники Узбекистана примут участие в олимпиаде ВШЭ

Престижное состязание "Высшая проба" проводится по всей России, но уже долгие годы в олимпиаде принимают участие школьники из стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Школьники Узбекистана снова могут принять участие в олимпиаде "Высшая проба", сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

До окончания регистрации на олимпиаду остается совсем немного времени. Попробовать свои силы в нем приглашают учащихся 7–11 классов. Победители и призеры могут на льготных условиях поступить в вузы, а также претендовать на получение грантов президента РФ.

В прошлом году в Узбекистане призерами олимпиады "Высшая проба" стали двое учащихся 2-го академического лицея при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности и столичного Академического лицея Международного Вестминстерского университета.

Они получили дипломы второй степени, успешно справившись с заданиями по информатике и философии. Всего в республике участвовали 734 школьника.

Заявку нужно успеть подать до 6 ноября 2019 года. Олимпиада состоит из двух этапов: отборочный (9 — 24 ноября 2019 года) проходит заочно в режиме онлайн-тестирования (задания доступны с любого компьютера, имеющего выход в Интернет). Заключительный этап (29 января — 6 февраля 2020 года) проводится в очной форме в более чем в 30 городах РФ, стран СНГ и Балтии.

Победители и призеры отборочного этапа станут известны в конце декабря, заключительного - в конце марта.