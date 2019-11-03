В Ташкенте установили мемориальную доску на доме, где жил народный поэт

В академическом русском драматическом театре состоялся показ фильма Джасура Исхакова, где зрители увидели Файнберга и услышали его голос. Режиссер рассказал историю создания этого документального кино, сделанного на одном дыхании.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Вчера Александру Файнбергу исполнилось бы 80 лет. Но его не стало ровно десять лет назад. Но все эти годы память о нем согревает сердца ташкентцев, кому он посвящал все свои стихи.

На доме, где жил и работал народный поэт Узбекистана 2 ноября 2019 года была установлена мемориальная доска, сообщает сайт Sreda.uz.

© Sreda.uz Открытие мемориальной доски народного поэта Узбекистана Александра Файнберга

Торжественная церемония вновь собрала у дома поэта его родных и близких, друзей и учеников, студентов.

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В этот же день в академическом русском драматическом театре состоялся показ фильма Джасура Исхакова, в котором зрители увидели Файнберга и услышали его голос. Режиссер рассказал историю создания этого документального кино, сделанного на одном дыхании.

Со сцены звучали стихи Александра Файнберга на русском и в переводе на узбекский, песни на его стихи. Инна Глебовна Коваль — супруга и муза поэта — сказала о том, что практически завершена работа над книгой прозы Файнберга. Союз писателей Узбекистана сообщил, что будут переизданы поэтические сборники.

Файнберг являлся автором пятнадцати книг стихотворений (включая посмертно вышедший двухтомник, составленный автором), а также по его сценариям было поставлено четыре полнометражных художественных фильма и более двадцати мультипликационных фильмов. Им были переведены на русский язык стихотворения и поэмы Алишера Навои и многих современных узбекских поэтов.