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Девушка сидит с телефоном

В Минэнерго предупредили об отключении электроэнергии в регионах

CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

По данным ведомства, на энергоблоке Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью производства 450 МВт электроэнергии проводятся ремонтные работы по очистке газовых фильтров. 

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Сегодня до 24:00 часов ночи в некоторых регионах республики будет происходить временное отключение электроэнергии, сообщили в Министерстве энергетики. 

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По данным ведомства, на энергоблоке Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью производства 450 МВт электроэнергии проводятся ремонтные работы по очистке газовых фильтров. 

"В этой связи в некоторых регионах республики сегодня, 8 ноября, до 24:00 часов ночи будет происходить временное отключение электроэнергии," – отмечается в сообщении.

Напомним, что последнее подобное отключение произошло две недели назад. Минэнерго объяснило нарушение энергоснабжения ремонтными работами, которые проводились в первом энергоблоке Талимаржанской тепло-электростанции (ТЭС) мощностью 800 МВт, предназначенной для выработки электроэнергии.

Теги:
электроэнергия, ТЭС, ремонт, Узбекистан, Минэнерго



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