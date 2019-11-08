В Минэнерго предупредили об отключении электроэнергии в регионах

По данным ведомства, на энергоблоке Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью производства 450 МВт электроэнергии проводятся ремонтные работы по очистке газовых фильтров.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Сегодня до 24:00 часов ночи в некоторых регионах республики будет происходить временное отключение электроэнергии, сообщили в Министерстве энергетики.

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По данным ведомства, на энергоблоке Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью производства 450 МВт электроэнергии проводятся ремонтные работы по очистке газовых фильтров.

"В этой связи в некоторых регионах республики сегодня, 8 ноября, до 24:00 часов ночи будет происходить временное отключение электроэнергии," – отмечается в сообщении.

Напомним, что последнее подобное отключение произошло две недели назад. Минэнерго объяснило нарушение энергоснабжения ремонтными работами, которые проводились в первом энергоблоке Талимаржанской тепло-электростанции (ТЭС) мощностью 800 МВт, предназначенной для выработки электроэнергии.