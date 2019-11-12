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Штраф за мусор: на какую сумму попали узбекистанцы

Штраф за мусор: на какую сумму попали узбекистанцы

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
Общество
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Sputnik Узбекистан

Женщина в Андижане выбросила мусор из ведра прямо на обочину дороги. Какое наказание она понесла - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Ташкенте и Андижане были оштрафованы люди, которые где попало бросают мусор, сообщает Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.

"В Ташкенте был оштрафован мужчина по статье  91-1 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности ("Выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах")", - говорится в сообщении.

Известно, что нарушителю пришлось заплатить 111 500 сумов.

Аналогичный случай произошел в Андижане, где гражданка выбрасывала мусор из ведра прямо на обочину дороги. Она тоже была оштрафована.

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Напомним, в июле власти Ташкента предложили населению сортировать мусор у себя дома за денежное вознаграждение. 

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Для реализации инициативы, по словам представителя "Махсустранса", гражданам будут выдавать специальные компактные контейнеры для раздельного сбора отходов. В этих контейнерах будут отсеки, например, для металла, пластика, органических отходов.

Теги:
штраф, Узбекистан, Узбекистан, Андижан, Ташкент, Ташкент, вывоз мусора, сбор мусора, мусор



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