Южная Корея выделит $74 млн на модернизацию больниц в Узбекистане

Средства потратят на оснащение новейшим оборудованием и закупку необходимых инструментов для медицинских учреждений, расположенных, в основном, в сельских и отдаленных районах страны.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Эксимбанк Южной Кореи выделит Узбекистану $74 млн на модернизацию региональных больниц и поликлиник. Соответствующее соглашение было подписано в Ташкенте на встрече представителей Министерства финансов и Министерства здравоохранения Узбекистана с корейской делегацией, говорится в сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

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Сообщается, что средства будут направлены на поддержку более 150 медицинских учреждений, расположенных "преимущественно в отдаленных районах и сельской местности" республики.

Больницы и поликлиники планируют оснастить "современным высокотехнологичным оборудованием, вспомогательными медицинскими материалами и инструментами для повышения качества услуг национальной системы здравоохранения".

Детали сделки не раскрываются.

По данным информационного издания "Бюджет для граждан", представленного Министерством финансов Узбекистана, Южная Корея занимает четвертую строчку по объему кредитов, предоставляемых республике. В начале 2019 года их объем составил $114 млн. Как ожидается, к 1 января 2020-го эта цифра должна вырасти до $568 млн.

Напомним, в апреле этого года прошел узбекско-южнокорейский бизнес-форум, в ходе которого представители малого и среднего бизнеса подписали соглашения на сумму более $12 млрд в различных сферах, включая цифровую медицину.