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Южная Корея выделит $74 млн на модернизацию больниц в Узбекистане

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Узбекистан

Средства потратят на оснащение новейшим оборудованием и закупку необходимых инструментов для медицинских учреждений, расположенных, в основном, в сельских и отдаленных районах страны.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Эксимбанк Южной Кореи выделит Узбекистану $74 млн на модернизацию региональных больниц и поликлиник. Соответствующее соглашение было подписано в Ташкенте на встрече представителей Министерства финансов и Министерства здравоохранения Узбекистана с корейской делегацией, говорится в сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

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Сообщается, что средства будут направлены на поддержку более 150 медицинских учреждений, расположенных "преимущественно в отдаленных районах и сельской местности" республики.

Больницы и поликлиники планируют оснастить "современным высокотехнологичным оборудованием, вспомогательными медицинскими материалами и инструментами для повышения качества услуг национальной системы здравоохранения".

Детали сделки не раскрываются.

Флаг республики Южная Корея
© J. Patrick Fischer
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По данным информационного издания "Бюджет для граждан", представленного Министерством финансов Узбекистана, Южная Корея занимает четвертую строчку по объему кредитов, предоставляемых республике. В начале 2019 года их объем составил $114 млн. Как ожидается, к 1 января 2020-го эта цифра должна вырасти до $568 млн.

Напомним, в апреле этого года прошел узбекско-южнокорейский бизнес-форум, в ходе которого представители малого и среднего бизнеса подписали соглашения на сумму более $12 млрд в различных сферах, включая цифровую медицину.

Теги:
модернизация, больницы, Министерство финансов, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, Южная Корея



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