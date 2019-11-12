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Пятиэтажные дома

Министерство: дома в центре Ташкента сносить не будут

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан

Ответственные лица министерства жилищно-коммунального обслуживания рассказали о том, что детальная проверка многоэтажных домов на сейсмоустойчивость уже завершена в некоторых городах Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. На пресс-конференции с участием представителей министерства жилищно-коммунального обслуживания журналистов поставили в известность о том, что в центральной части столицы нет аварийных зданий. Об этом сообщает Kun.uz.

"В центре столицы никаких аварийных домов нет. Именно поэтому мы не планируем проводить инструментальную проверку в этих местах", - заявил сотрудник ведомства Алипаша Ахмедов.

Также он отметил, что соответствующие организации уже завершили проверки в Андижане, Сырдарье и Самарканде. По результатам стало известно, что из 87 домов 68 нуждаются в капитальном ремонте и 4 - в реконструкции.

Жилые дома в Учкудуке, где живут рабочие комбината, построены еще в советское время
© Foto : Из личного архива Ильи Буяновского
Десятки тысяч многоэтажных домов нуждаются в ремонте

Напомним, ранее в Министерстве строительства сообщили, что в Узбекистане 455 домов были признаны аварийными. При этом представители ведомства не уточнили адреса, по которым находятся эти дома.

Это вызвало обеспокоенность и недовольство некоторых жителей республики. Многие начали думать, что в скором времени начнется снос их домов. В частности, особую тревогу выразили жители центральных районов Ташкента, так как в этих местах большинство многоэтажных домов были построены в середине прошлого века.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, опровержение, Министерство жилищно-коммунального обслуживания, снос дома



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