В Ташкенте пройдет молодежный фестиваль, посвященный атомной энергетике

Мероприятие направлено на ознакомление подрастающего поколения с наукой и современными технологиями в сфере атомной энергетики и ядерной физики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Узбекистане 14-15 ноября пройдет фестиваль "Дни науки и атома в Ташкенте". Мероприятие организовано совместно агентством "Узатом" и госкорпорацией "Росатом" и состоится на площадках Информационного центра атомных технологий, Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 600 школьников и студентов.

Цель мероприятия – популяризировать науку и инновации и познакомить подрастающее поколение с современными технологиями. Гостей ждут интеллектуальные игры, научно-популярные ток-шоу и лекции.

Ведущими и лекторами станут узбекские и российские специалисты и ученые в том числе заместитель директора Института ядерной физики Ильхом Садыков, директор по исследованиям ГНЦ РФ – Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского Виталий Хрячков, директор и менеджер Информационного центра атомной энергии Челябинска Лариса Матвеева и Дмитрий Мерзлов.

Сотрудничество РФ и Узбекистана в сфере атомной энергетики

Россия и Узбекистан активно развивают сотрудничество в атомной сфере. В сентябре прошлого года премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

В середине октября генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация до конца этого года планирует подписать с Узбекистаном новые документы по строительству АЭС. Ранее он говорил, что "Росатом" рассчитывает в начале 2020 года приступить к работам на площадке по строительству станции. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству.

В начале ноября правительство РФ заявило о готовности выделить Узбекистану государственный экспортный кредит на строительство АЭС.