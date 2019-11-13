В Ташкенте пройдет молодежный фестиваль, посвященный атомной энергетике

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Узбекистане 14-15 ноября пройдет фестиваль "Дни науки и атома в Ташкенте". Мероприятие организовано совместно агентством "Узатом" и госкорпорацией "Росатом" и состоится на площадках Информационного центра атомных технологий, Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова.
Ожидается, что в фестивале примут участие более 600 школьников и студентов.
Цель мероприятия – популяризировать науку и инновации и познакомить подрастающее поколение с современными технологиями. Гостей ждут интеллектуальные игры, научно-популярные ток-шоу и лекции.
Сотрудничество РФ и Узбекистана в сфере атомной энергетики
Россия и Узбекистан активно развивают сотрудничество в атомной сфере. В сентябре прошлого года премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
В начале ноября правительство РФ заявило о готовности выделить Узбекистану государственный экспортный кредит на строительство АЭС.