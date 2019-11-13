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В Ташкенте состоялась церемония открытия Информационного центра по атомным технологиям (ИЦАТ)

В Ташкенте пройдет молодежный фестиваль, посвященный атомной энергетике

© Uzatom
Общество
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Sputnik Узбекистан

Мероприятие направлено на ознакомление подрастающего поколения с наукой и современными технологиями в сфере атомной энергетики и ядерной физики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Узбекистане 14-15 ноября пройдет фестиваль "Дни науки и атома в Ташкенте". Мероприятие организовано совместно агентством "Узатом" и госкорпорацией "Росатом" и состоится на площадках Информационного центра атомных технологий, Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 600 школьников и студентов.

Цель мероприятия – популяризировать науку и инновации и познакомить подрастающее поколение с современными технологиями. Гостей ждут интеллектуальные игры, научно-популярные ток-шоу и лекции.

Студенческие билеты учащихся открывшегося в Ташкенте филиала НИЯУ МИФИ
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
"Реактор" атомных кадров: как открывали ташкентский филиал МИФИ
Ведущими и лекторами станут узбекские и российские специалисты и ученые в том числе заместитель директора Института ядерной физики Ильхом Садыков, директор по исследованиям ГНЦ РФ – Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского Виталий Хрячков, директор и менеджер Информационного центра атомной энергии Челябинска Лариса Матвеева и Дмитрий Мерзлов.

Сотрудничество РФ и Узбекистана в сфере атомной энергетики

Россия и Узбекистан активно развивают сотрудничество в атомной сфере. В сентябре прошлого года премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Логотип Росатом
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Росатом" поможет Узбекистану в подготовке кадров для атомной энергетики
В середине октября генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что корпорация до конца этого года планирует подписать с Узбекистаном новые документы по строительству АЭС. Ранее он говорил, что "Росатом" рассчитывает в начале 2020 года приступить к работам на площадке по строительству станции. В конце июня "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству.

В начале ноября правительство РФ заявило о готовности выделить Узбекистану государственный экспортный кредит на строительство АЭС.

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Теги:
Инновации, технологии, Наука, фестиваль, Ташкент



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