Из Узбекистана иммигрировало около 300 тысяч граждан

Больше всего граждан мигрировало в Казахстан. Из дальнего зарубежья узбекистанцы предпочли Турцию, Южную Корею, арабские страны и Китай.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. За прошедшие 10 месяцев общее количество выехавших из республики по разным причинам - 9771,1 тыс. человек. Это меньше на 9,6% по сравнению с показателями прошлого года (10812,0 тыс. чел.). Такие данные приводит Узстат республики.

Страна, куда узбекистанцы мигрируют чаще всего, – Казахстан, на нее приходится 43,50%. Далее следуют Кыргызстан (28,7%), Таджикистан (11,5%), Россия (10,8%), Туркменистан (0,7%), Беларусь (0,1%).

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Из стран дальнего зарубежья граждане Узбекистана предпочитают Турцию (1,7%), Южную Корею (0,7%), ОАЭ (0,5%), Саудовскую Аравию (0,3%) и КНР (0,3%).

Цели выезжающих самые разные: от учебы, туризма, посещения родственников до ПМЖ.

С целью постоянного места жительства в период с января по сентябрь страну покинуло 285,5 тысячи узбекистанцев.

Путешествующие из Узбекистана - это в основном 31-55 летние граждане.

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В гендерном разрезе среди выбывших по работе больше всего мужчин – 77,2%, а в туристических целях показатели почти равны: 51,7% мужчин и 48,3% женщин соответственно.