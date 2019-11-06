Срок пребывания граждан Узбекистана в Казахстане может быть продлен

В настоящий момент срок пребывания граждан Узбекистана в Казахстане составляет 30 дней. Казахстанцы могут свободно находиться в Узбекистане в течение 90 дней.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева предложила рассмотреть вопрос о продлении срока пребывания узбекистанцев в Казахстане в связи с активизацией двусторонних связей, сообщает УзА.

Напомним, в настоящий момент срок пребывания граждан Узбекистана в Казахстане составляет 30 дней. Казахстанцы могут свободно находиться в Узбекистане в течение 90 дней.

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Нарбаева также заметила, что президентами обеих стран поставлена задача довести к концу 2020 года объем двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов против 2,5 миллиарда долларов в 2018-м в том числе за счет роста приграничной торговли и межрегионального взаимодействия.

Танзила Нарбаева 4-5 ноября совершила свой первый визит в Казахстан, где встретилась с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым, председателем Сената Даригой Назарбаевой, а также членами парламента.

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По итогу Нарбаева и Назарбаева подписали дорожную карту межпарламентского сотрудничества на 2019-2020 годы.

Председатель Сената Узбекистана в ходе переговоров предложила "более прагматично" использовать потенциал парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов парламентов двух стран для обмена опытом законотворческой деятельности.