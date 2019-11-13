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Студенты в аудитории

Кого и на каких условиях обучат бесплатно за рубежом – проект указа

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан

На общественное обсуждение представлен порядок поддержки молодых специалистов, направляемых на повышение квалификации за границу. Финансировать проект будет фонд "Эл-юрт умиди".

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. На портале нормативно-правовых актов опубликована предварительная программа реализации поддержки молодых специалистов, выезжающих на обучение за рубежом  за счет средств фонда "Эл-юрт умиди". Обсуждение документа продлится до 28 ноября.

Соответствующий проект указа президента Узбекистана о кардинальном совершенствовании системы организации подготовки специалистов за рубежом и развитии потенциала государственных гражданских служащих.

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Согласно проекту, отбор кандидатов на образовательные программы будет проходить на конкурсной основе в два этапа. В течение месяца после проведения конкурса Попечительский совет Фонда должен объявить результаты.

Среди возможных видов стажировок курсы повышения квалификации (сроком до 1 месяца), языковые программы (до 6 месяцев), профессиональная стажировка (до 6 месяцев), а также докторские (1-4 года) и магистерские (1-2 года) программы за рубежом.

Перечень зарубежных образовательных и научных учреждений, министерств, агентств, производственных, инновационных компаний и других организаций будет ежегодно публиковаться на официальном сайте фонда. Выбор страны также в ведении организации, которая будет определять затраты, сроки и условия обучения для каждого кандидата.

По окончании учебы студенты, прошедшие программы обучения в докторантуре или магистратуре за рубежом, обязаны непрерывно работать в течение пяти лет по своей специальности в университетах, научных учреждениях, министерствах, ведомствах или других государственных организациях Узбекистана.

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Если сумма расходов студента за период обучения превысит 75 тысяч долларов, то срок непрерывной работы в госструктурах может увеличиться до семи лет. Впрочем, возможна и обратная ситуация, когда обязательная отработка сокращается на 30% при трудоустройстве специалистов в отдаленных районах Узбекистана.

Прошедшие стажировку за рубежом студенты должны будут работать в госструктурах республики как минимум три года. Изучавший иностранные языки по возвращении предстоит подтвердить свои знания на уровне не ниже В1 по системе CEFR. Если результат будет ниже, фонд будут вправе потребовать выплатить деньги, которые он потратил на обучение такого студента или наложит на него штраф.

Обучение, проживание и прочее (учебники и суточные расходы) оплачивает фонд, однако если учащийся отчисляется по неуважительной причине или отказывается после завершения учебы работать в государственных структурах Узбекистана, он должен будет возместить все финансовые расходы.

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Самыми дорогими направлениями для обучения названы Англия, США, Канада, Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Япония и другие развитые страны. Дешевле обойдется обучение в странах Восточной Европы, России, Казахстане и в странах Ближнего Востока (Кувейт, Катар, Иран, Саудовская Аравия).

Фонд "Эл-юрт умиди" по поручению президента Узбекистана занимается установлением связей с соотечественниками, имеющими ценный научный и практический опыт, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждениях. Одна из задач организации — взращивание и привлечение молодых высококвалифицированных специалистов на родину.

Теги:
Стажировка, Образование, студенты, Узбекистан



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