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Визит в Республику Беларусь Министра обороны Республики Узбекистан генерал-майора Баходира Курбанова

Минобороны Узбекистана и Беларуси подпишут план сотрудничества

© Министерство обороны республики Беларусь
Общество
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Sputnik Узбекистан

Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов находится в Беларуси с официальным визитом. В настоящее время он обсуждает со своим белорусским коллегой состояние и перспективы отношений двух стран в военной сфере.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Глава Министерства обороны Узбекистана Баходир Курбанов находится с визитом в Беларуси, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РБ.

"С 14 по 15 ноября в Минске проходит официальный визит министра обороны Узбекистана генерал-майора Баходира Курбанова. В данный момент идут переговоры с Министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Андреем Равковым", — отмечается в публикации.

Начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Начальник Генштаба ВС Беларуси рассказал, что связывает его с Узбекистаном
Стороны обсуждают состояние и перспективы отношений двух стран в военной сфере. Также планируется подписать план двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами на 2020 год.

Кроме того, состоится встреча с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем. Еще в программе визита — посещение одного из предприятий оборонного сектора экономики республики.

Напомним, в мае на полигоне "Гурумсарай" в Наманганской области впервые прошли совместные учения подразделений Узбекистана и Беларуси "Боевое содружество – 2019". Военные подразделения собрались согласно плану развития сотрудничества в области безопасности. В программу мероприятий вошли как теоретические, так и практические занятия.

Теги:
Баходир Курбанов, Беларусь, Узбекистан, Минобороны Узбекистана



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