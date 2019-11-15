Первый Фестиваль науки и атома стартовал в Ташкенте

Организаторы обещают не только ознакомить молодежь с современными технологиями, но и ответить на животрепещущие вопросы широкой общественности и масс-медиа, связанные со строительством первой АЭС на территории республики и ядерной энергетикой в целом.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Свою работу начал первый в Узбекистане Фестиваль науки и атома, сообщается на сайте агентства "Узатом".

Мероприятия организовано в тесном сотрудничестве с генеральным партнером узбекского агентства по развитию атомной энергетики госкорпорации "Росатом".

Ознакомление молодежи с современными технологиями, популяризация науки и инноваций в целом, а также общение с широкой общественностью, масс-медиа на животрепещущие темы, связанные со строительством первой АЭС на территории республики и ядерной энергетикой, являются основными целями данного мероприятия.

© Узатом Первый Фестиваль науки и атома в Ташкенте. Ноябрь 2019

В программе Фестиваля: интеллектуальные игры для школьников, такие как "Атомный добль", "Научный хронограф", "Техностратегия", лекции для студентов и научно-популярное ток-шоу "Разберем на атомы".

"Развитие экономики сегодня связано прежде всего с развитием наукоёмких отраслей. И в эти отрасли должны прийти высококвалифицированные специалисты, подготовку которых нужно начинать со школы. Такие мероприятия, как наш Фестиваль, не только знакомят школьников и студентов с достижениями современной науки, но и помогают определиться с профессией, с выбором жизненного пути", – отметил первый заместитель гендиректора агентства "Узатом" Бахрам Мансуров.

Известные узбекские и российские ученые и эксперты выступили лекторами и ведущими, в числе которых - вице-президент Академии наук Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов, заместитель директора Института ядерной физики Академии наук Ильхом Садыков, директор по исследованиям российского Физико-энергетического института Виталий Хрячков, доцент кафедры "Атомные станции и возобновляемые источники энергии" Уральского федерального университета Олег Ташлыков, преподаватели Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Алексей Пузаков и Роман Фомин, директор и менеджер Информационного центра атомной энергии г. Челябинск Лариса Матвеева и Дмитрий Мерзлов.

"Фестиваль позволит участникам узнать, каким образом ядерные технологии способствуют улучшению качества жизни человека, об их применении в различных областях – промышленности, сельском хозяйстве, медицине – и роли в развитии страны. Уверены, что первый Фестиваль науки и атома в Узбекистане станет настоящим праздником для всех его участников, а проведение таких мероприятий станет для нас хорошей традицией", – сказал гендиректор "Росатом - Центральная Азия" Сергей Громов.

Мероприятие продолжило свою работу на разных площадках Ташкента: в Информационном центре по атомным технологиям, Национальном университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека, а также в Ташкентском государственном техническом университете им. Ислама Каримова.

В Ташкенте пройдет молодежный фестиваль, посвященный атомной энергетике

В двухдневном Фестивале примут участие более 600 узбекских школьников и студентов.

Фестиваль науки и атома – серия научно-просветительских мероприятий в сфере ядерной науки и технологий. Мероприятия проводятся корпорацией "Росатом" во многих странах мира, развивающих атомную энергетику.