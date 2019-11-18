Конфликта больше нет: как Джахонгир Артыкходжаев уладил все вопросы

В результате разговора все разногласия между командой сайта Kun.uz и руководством хокимията столицы были урегулированы.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Скандал, который разгорелся в связи с аудизаписью, на которой глава администарции Ташкента Джахонгир Артыкходжаев угрожает журналистам, улажен, сообщает "Газета.уз".

Как оказалось, слова хокима столицы были адресованы в адрес журналистов издания Kun.uz.

"В воскресенье, 17 ноября, Артыкходжаев встретился с сотрудниками редакции для обсуждения ситуации и в ходе беседы были обсуждены все проблемные вопросы", - говорится в сообщении.

По официальной информации самого издания, в результате этого разговора все разногласия между командой сайта и руководством хокимията столицы были урегулированы.

"Стороны достигли взаимопонимания и компромисса", - говорится в сообщении.

Редакция сайта была удовлетворена комментариями хокима Ташкента по данной ситуации и поблагодарило коллег-журналистов, блогеров за их активную поддержку.

Также Kun.uz попросил их в дальнейшем не обсуждать этот вопрос, чтобы этот конфликт, затрагивающий только интересы двух сторон, использовался в качестве оружия на пути узких интересов разных политических сил и отдельных лиц.

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Напомним, на днях в Сети распространилась речь, произнесенная якобы столичным градоначальником. В частности, он обвиняет журналистов и блогеров в продажности, угрожает им внезапным "исчезновением" в случае отказа от сотрудничества.

Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что по данному вопросу создана рабочая группа, которая изучит все обстоятельства и даст правовую оценку инциденту. Будет проведена экспертиза аудиозаписи на предмет ее подлинности, а также установлены место и время, когда данные заявления были сделаны.

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В Хокимияте столицы также ответили, что в связи с инцидентом начата проверка, по итогам которой будут даны комментарии.