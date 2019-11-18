Узбекистан и Россия заключили контракт в сфере текстильной промышленности

Договор был подписан на полях VI Всероссийского форума легкой промышленности, который прошел в Иваново. Он подразумевает поставку в Россию хлопчатобумажных тканей на сумму 50 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Иваново прошло открытие VI Всероссийского форума легкой промышленности. В мероприятии приняли участие более 400 представителей производителей и потребителей текстильной промышленности продукции России, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и других стран Европы и Азии.

Ассоциация текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром" Открытие VI Всероссийского форума легкой промышленности в Иваново

Особое внимание на полях форума было уделено стремительному развитию текстильной промышленности Узбекистана.

По словам учредителя ООО "ТДЛ текстиль" Михаила Шмелева, успешная стратегия развития текстильной промышленности республики может послужить примером для других стран, в том числе России.

Ассоциация текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром" Открытие VI Всероссийского форума легкой промышленности в Иваново

На выставке узбекистанские производители активно вели переговоры по увеличению экспорта готовых швейно-трикотажных изделий и тканей и заключили ряд договоров со своими партнерами.

В частности, члены Ассоциации "Узтекстильпром" в лице ООО "Узтекстильэкспорт" и ООО "Галтекс" (Иваново) заключили контракт на поставку хлопчатобумажных тканей на сумму 50 миллионов долларов.

Ассоциация текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром" Открытие VI Всероссийского форума легкой промышленности в Иваново

Ранее Узбекистан заявлял о намерении открыть в Ивановской области текстильно-логистический центр для хранения и распределения хлопчатобумажной пряжи, хлопкового волокна и суровых тканей.

Также в 2020 году в Самарской области может открыться Торговый дом Узбекистана. Там планируется продавать готовую швейную продукцию из республики. Из области товары будут расходиться в другие регионы РФ.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому республика к 2025 году должна довести объем экспорта текстиля до семи миллиардов долларов за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи.