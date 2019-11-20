В МИД России прокомментировали атаку на погранпост "Ишкобод"

Боевики ИГИЛ* напали на погранзаставу в ночь на 6 ноября. В результате перестрелки, по официальным данным, 15 из 20 боевиков были убиты, а с таджикской стороны погибли пограничник и милиционер.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Атака боевиков "Исламского государства"* на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе сигнализирует о том, что вопрос безопасности в Афганистане требует особого внимания. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на встрече в ООН под названием "ООН и ШОС: сотрудничество в целях подержания мира, безопасности и стабильности; предотвращение объединения терроризма и преступности и их финансирования посредством торговли наркотиками".

"Недавнее нападение боевиков ИГИЛ* на пограничную заставу в Таджикистане еще раз подтвердило, что террористическая угроза в регионе носит реальный характер, и одним из источников подпитки активности террористов остаются доходы от наркотрафика", — сказал Моргулов. Его цитирует РИА Новости

Он отметил, что восстановление мира в Афганистане — решающий фактор укрепления безопасности на пространстве ШОС.

"Мы считаем важным добиваться расширения конструктивного политического диалога, эффективного решения задач по нераспространению оружия массового уничтожения и контролю над вооружениями, борьбе с терроризмом и экстремизмом, достижению целей устойчивого развития до 2030 года, укреплению взаимного доверия и сотрудничества между народами", — сказал замглавы МИД.

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Напомним, атака на погранпост "Ишкобод", расположенный в 60 километрах от Душанбе, была совершена в ночь на 6 ноября. В результате перестрелки, по официальным данным, 15 из 20 боевиков были убиты, а с таджикской стороны погибли пограничник и милиционер.

На допросе задержанные заявили, что их готовили на базе ИГИЛ* в Афганистане, чуть позже террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация