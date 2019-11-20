Стоянов о "туристической революции" в Узбекистане и очаровании Самарканда

Народный артист России, актер и режиссер рассказал о продвижении туристического бренда республики, с какими послами общался, о планах и о том, почему, отправившись однажды в путешествие по Узбекистану, не захочешь из него возвращаться.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Принявший участие в XXV Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути" актер Юрий Стоянов поделился своими впечатлениями от мероприятия и порассуждал на разные темы касательно развития туризма в Узбекистане.

Также в эксклюзивном интервью для Sputnik Узбекистан народный любимец поделился своими размышлениями о том, насколько сильно поменялась республика за последние годы.

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Выставка, прошедшая в Ташкенте, стала первой полноценной встречей института туристических послов.

"Для страны открывающейся миру страны, готовой революционно развивать туризм у себя, подобный инструменты подходят лучше всего", — подчеркнул Юрий Стоянов, представляющий узбекский турбренд в России.

Артист отметил, что мероприятие было очень уютным, красивым и главное - вкусным. Кроме того, ему удалось пообщаться с трупослами из Великобритании и Израиля. По словам Стоянова, подходы у послов туристических брендов – разные. Он привел в пример британскую коллегу, которая справляется с возложенной на нее функции с точки зрения маркетинга.

"Она приехала просто с готовыми предложениями, с очень серьезной презентацией, в которой, как специалист, как маркетолог, по пунктам разобрала, что необходимо делать Узбекистану для того, чтобы привлечь как можно большее количество ее соотечественников и вообще европейцев…", — рассказал Стоянов.

По его словам, с Россией совсем другая история, ведь у двух стран очень давние, почти родственные связи, поэтому и подход иной.

"Я — не маркетолог. Я могу своими инструментами – это интервью, это обращение к зрителям, это мои возможности как узнаваемого артиста в России – популяризировать это направление. Хотя, что его популяризировать? Ни в какой популяризации Узбекистан не нуждается. Но рассказать что-то об изменениях, которые происходят в республике, конечно, необходимо", — подчеркнул Стоянов.

Пообщался он и с представителем Израиля, где проживает многочисленная диаспора бухарских евреев, которая играет в жизни страны заметную роль. За счет этого там применяются свои методы продвижения туристического бренда Узбекистана.

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А вот с новоиспеченным послом от Франции – Жераром Депардье – Стоянову пообщаться не довелось, хотя он с радостью готов пригласить его к себе на шоу или поучаствовать с ним в одном проекте.

Перемены на каждом шагу

Актер признался, что республика сильно изменилась в лучшую сторону, причем эти преобразования поистине "революционны".

"Узбекистан становится открытой страной, и, пожалуй, это самое главное мое открытие. Для меня это проявляется, в первую очередь, сразу же по прилете в аэропорт. Я помню, какой нудной, иногда мучительной процедурой было оформление по прибытии. Прохождение какого-то несметного количества таможенников и пограничников, заполнение деклараций. Сейчас – это заняло не более 10 минут. Быстро, удобно, как и должно быть для гостей страны", — рассказал он.

Также артист напомнил, что недавно Узбекистан занял пятое место в рейтинге стран, наиболее безопасных для одиночного туризма.

"Это значит, что ты ночью можешь выйти и один гулять, например, по Ташкенту, или по Бухаре, или по Самарканду. И все будет замечательно", — поделился он.

Важны для развития туризма и повседневные бытовые вещи, к примеру, обмен валюты.

Если раньше, признается российский актер, поменять деньги было проблемой, то теперь существует несколько удобных способов получить на руки сумы или оплатить покупку картой.

"Исчез на рынках "черный обмен", "черный курс". Спокойно можно поменять в банкоматах, в гостиницах, в отелях, в банках, где угодно. Вообще не проблема", — сказал он.

Несмотря на разительные перемены в качестве инфраструктуры, гость заметил, что Узбекистану стоит так же революционно улучшить интернет в стране, ведь для путешественников – неважно групповые это туристы или одиночки – важно всегда быть на связи и в любой момент получить необходимую информацию.

Поделился Юрий Стоянов и своими впечатлениями от Самарканда, который недавно посетил с супругой и друзьями. Город потряс его не только древними мечетями и всемирно известными памятниками, но и своим уютом, чистотой жилых кварталов, самобытностью, а также искренностью жителей.

Все архитектурные шедевры, заметил туристический посол, в прекрасном состоянии, несмотря на их многовековой возраст.

Следующую поездку, на этот раз в Бухару, российский актер запланировал на весну.

Узбекская песенка и душевный подход

На вопрос, как актер планирует привлекать российских туристов в Узбекистан, Юрий Стоянов скромно заметил, что будет для этого использовать свои умения, известность, а также творческую работу, чтобы просто донести до людей информации об этой удивительной и такой близкой во всех отношениях стране, как Узбекистан.

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Кроме того, в ближайшее время Стоянов намерен вновь приехать в республику, чтобы снять там клип на свою "Узбекскую песенку", как он сам ее называет.

"Это очень трогательная и красивая композиция, в которой сочетаются современные музыкальные мотивы, и этнические. Я хочу записать на эту песню клип, так что без поездки в страну не обойтись", — заключил актер.

Совместные творческие проекты в его карьере уже были. Так, год назад Стоянов снялся в картине "Наследница" известного узбекского режиссера Рустама Сагдиева, похвалив своих коллег за профессионализм и мастерство.