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Рынок Малика в Ташкенте

Скрытая реклама наркотиков: в Ташкенте обеспокоены новыми баннерами

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

В настоящее время устанавливается лицо, выступившее заказчиком монтажа билборда, и будет выяснено, умышленно или ошибочно постер был установлен рекламодателем.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Жители Ташкента стали замечать, что в столице появились баннеры со скрытой рекламой наркотических средств и их аналогов, пишет пресс-служба ГУВД.

По информации правоохранительных органов, к ним все чаще стали поступать жалобы от журналистов ряда изданий, которые обеспокоены данной ситуацией.

"Сообщаем, что пресс-службой ГУВД Ташкента обращения журналистов переданы для принятия мер в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Управления уголовного розыска ГУВД столицы. Баннер, установленный в Яшнабадском районе, демонтирован", - говорится в сообщении.

Также известно, что в настоящее время устанавливается лицо, выступившее заказчиком монтажа билборда, и будет выяснено, умышленно или ошибочно постер был установлен рекламодателем.

О результатах ГУВД сообщит дополнительно.

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Напомним, известный блогер из Ташкента Шахзода Салимжанова рассказала, как ее коснулась история с баннерами в Алматы, на которых рекламировали наркотики.

Теперь девушка намерена подать в суд на заказчиков рекламы.

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О билбордах с подозрительной рекламой стало известно на днях. Рекламные щиты с QR-кодом, направляющим на сайт, распространяющий наркотики, были размещены в нескольких точках Алматы.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, реклама, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркоторговец, наркотики



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