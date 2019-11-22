Ученье — свет: узбекские вузы ищут партнеров в Европе

В Брюсселе прошла конференция "ЕС - Центральная Азия: устойчивое будущее через образование". Мероприятие призвано не только поднять важные вопросы образования, но и установить контакты с ведущими европейскими университетами.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Руководители высших учебных заведений Узбекистана приняли участие в европейской конференции, посвященной образованию. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Мероприятие прошло в Брюсселе по инициативе финского председательства в Евросоюзе.

Сообщается, что в конференции приняли участие эксперты высокого уровня из стран ЕС и Центральной Азии. Центральной темой обсуждения была взаимосвязь между качественным образованием, инновациями и возможностью трудоустройства.

В рамках поездки узбекская делегация также встретится с представителями университетов европейских стран для обсуждения двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования.

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Евросоюз оказывает поддержку региону Центральной Азии с помощью различных инструментов и инициатив, таких как программа "Эразмус+" и Центральноазиатская платформа образования.

Однако Узбекистан и сам активно помогает молодым специалистам при помощи фонда "Эл-юрт умиди", созданном по поручению президента Шавката Мирзёева.

Организация занимается установлением связей с соотечественниками, имеющими ценный научный и практический опыт, работающими в престижных зарубежных научно-исследовательских, образовательных и медицинских учреждениях. Также одна из задач фонда — взрастить и привлечь молодых высококвалифицированных специалистов на родину.