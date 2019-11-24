Общественный порядок в Узбекистане обеспечит новый руководитель

До этого назначения, с октября 2018 года, новый руководитель занимал должность заместителя начальника ГУВД Ташкента — начальника Управления финансового и материально-технического снабжения.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана назначен полковник Бекмурод Тожимирзаевич Абдуллаев, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

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До этого назначения, с октября 2018 года, он занимал должность заместителя начальника ГУВД Ташкента — начальника Управления финансового и материально-технического снабжения.

На данном посту Бекмурод Абдуллаев сменил Бахтиера Пормонова, который работал на этой должности с января текущего года.

Напомним, двумя днями ранее заместитель министра внутренних дел Узбекистана по охране общественного порядка полковник Мухиддин Уткурович Жураев был освобожден от должности, соответствующий документ зачитал на совещании премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.