10:30 24 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Мужчина закрывает портфель

Общественный порядок в Узбекистане обеспечит новый руководитель

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (337)
7 0 0
Sputnik Узбекистан

До этого назначения, с октября 2018 года, новый руководитель занимал должность заместителя начальника ГУВД Ташкента — начальника Управления финансового и материально-технического снабжения.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана назначен полковник Бекмурод Тожимирзаевич Абдуллаев, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. 

Перестановки в структуре МВД: что изменит смена кадров? >>

До этого назначения, с октября 2018 года, он занимал должность заместителя начальника ГУВД Ташкента — начальника Управления финансового и материально-технического снабжения.

На данном посту Бекмурод Абдуллаев сменил Бахтиера Пормонова, который работал на этой должности с января текущего года.

Напомним, двумя днями ранее заместитель министра внутренних дел Узбекистана по охране общественного порядка полковник Мухиддин Уткурович Жураев был освобожден от должности, соответствующий документ зачитал на совещании премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (337)
Теги:
Узбекистан, назначение, Ташкент, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
С подиума во власть: красавицы, сменившие модные показы на политику – фото
Турнир по смешанным единоборствам в Ташкенте
Удушающий от Нурмагомедова и бои до крови на Humo Arena — видео
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться