Сколько узбекистанцев стали россиянами в 2019 году - статистика

В МВД России подчеркнули резкое увеличение количества выданных российских паспортов, что связано с упрощением правил получения гражданства РФ. Закон, который ускорил эту процедуру, вступил в силу 2 октября этого года.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В 2019-м миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в прошлом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные МВД России.

Всего за текущий год было выдано 285 тысяч российских паспортов. Основная часть новых россиян — граждане Украины. Они составили больше половины получивших гражданство — 146 тысяч человек. Также российское гражданство получили приехавшие из Казахстана (35 тысяч человек), Таджикистана (30 тысяч), Армении (17 тысяч) и Молдовы (11,5 тысячи).

Также гражданами России в 2019-м стали около 14 тысяч узбекистанцев.

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Отмечается, что чаще всего российские паспорта выдавали в Ростовской области (71 тысяча человек). Также высокие показатели были зафиксированы в Москве (10 тысяч), Московской области (18 тысяч), Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 10 тысяч человек).

В ведомстве подчеркнули, что такой рост "обусловлен принятыми изменениями миграционного законодательства, направленными на упрощение порядка приобретения российского гражданства". Подобные меры, в свою очередь, были приняты, чтобы компенсировать естественную убыль населения.

По словам президента фонда "Миграция XXI век" Вячеслава Поставнина, чтобы сохранить нынешнее число россиян до 2030 года, стране необходимо привлечь 5-10 миллионов иностранцев. Приток новых граждан позволит сгладить в России демографический провал, считает эксперт.

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В правительстве РФ уже рассматривают новые предложения об упрощении получения российского гражданства. В частности, в октябре Кабмин одобрил законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на оформление паспорта гражданина РФ сокращается с шести до трех месяцев. Нововведение распространится на тех людей, которые подали заявку непосредственно на территории страны, а также сделали это в упрощенном порядке.

В прошлом месяце Минтруд предложил расширить список профессий иностранных граждан для получения российского документа по облегченной процедуре.

В случае если реформа будет одобрена Госдумой, заявление на оформление паспорта РФ смогут подать представители 135 профессий: агроинженеры, ветеринары, воспитатели, рыбоводы, токари, редакторы, математики, энтомологи, врачи различных специальностей и другие.