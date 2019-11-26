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Авиатренажер Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways ищет новых пилотов - список требований

Uzbekistan Airways
Общество
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Sputnik Узбекистан

Прием документов у кандидатов начнется в Учебно-тренировочном центре авиакомпании со второго декабря.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об открытии нового набора на курсы подготовки пилотов гражданской авиации.

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Для того чтобы быть допущенным к отбору для обучения, кандидату необходимо соответствовать целому ряду жестких требований.

Во-первых, он должен быть гражданином Узбекистана младше 27 лет (на момент подачи документов). Во-вторых, кандидату нужно иметь законченное высшее техническое образование. В случае если вуз был окончен за рубежом, необходимо предоставить свидетельство о нострификации диплома о высшем образовании.

В-третьих, кандидат должен владеть английским языком и получить сертификат IELTS с результатом не ниже 6.0 баллов; и последнее - иметь военный билет и быть годным к военной службе.

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Как подчеркнули в компании, никакие отступления от указанных требований не допускаются. При несоблюдении любого из перечисленных условий документы приняты не будут.

После приема документов кандидатов, соответствующих всем условиям, допустят к следующим этапам отбора: медицинскому освидетельствованию, профессионально-психологическому отбору и экзаменам по высшей математике и физике.

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Теги:
подготовительные курсы, Обучение, пилоты, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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