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Джахонгир Артыкходжаев

Генпрокуратура: Джахонгир Артыкходжаев вышел за рамки культуры общения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191127/12885302/Genprokuratura-Dzhakhongir-Artykkhodzhaev-vyshel-za-ramki-kultury-obscheniya.html

Генпрокуратура направила обращение правительству о рассмотрении вопроса о дисциплинарной ответственности хокима.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана сегодня, 27 ноября, опубликовала заявление по итогам доследственной проверки вокруг скандальной публикации аудиозаписи разговора хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с журналистами местного издания Kun.uz.

Если начинать с начала, то 14 августа журналист Kun.uz Р. Исроилов и оператор Ш. Эгамбердиев прибыли в хокимият Алмазарского района для изучения обращения руководителя компании "Хива строй", который пожаловался на неполучение оплаты за выполненные работы. Однако замхокима района отказался давать свои комментарии журналисту: проявил грубость и оказал сопротивление оператору.

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Известно, что уже на следующий день Kun.uz опубликовал видеорепортаж об инциденте, после чего Джахонгиру Артыкходжаеву для урегулирования конфликта пришлось организовать срочную встречу в хокимияте.

"На встрече Абдурасул Вахабов признал, что вел себя неподобающим образом, и извинился перед сотрудниками редакции. Однако это сотрудников редакции не удовлетворило", — говорится в сообщении.

Согласно данным Генпрокуратуры, после встречи журналисты случайно встретили в здании хокима Ташкента, которому уже успели доложить, что встреча с представителями СМИ прошла "не очень гладко".

"Джахонгир Артыкходжаев, выйдя за рамки культуры общения, выразил свое негативное отношение к интернет-изданиям, намекнул на возможность сделать так, чтобы они оказались в позорной ситуации, но отметил, что он так не воспитан и не хочет этого делать", — говорится в сообщении.

Тем не менее корреспондент Б. Ахмедов в нарушение требований закона "О защите профессиональной деятельности журналиста" секретно записал разговор, не предупредив участников встречи, и предоставил его редакции.

"В свою очередь редакция не уничтожила запись, полученную незаконным способом", - пишет Генпрокуратура.

Уже 16 ноября 2019 года неизвестное лицо с целью дискредитации Джахонгира Артыкходжаева распространило в социальных сетях запись длительностью полторы минуты (встреча длилась два часа), смонтированную из неподобающих слов.

Редакция Kun.uz, сознавая свою вину, для прояснения ситуации опубликовала более полную часть записи, имеющую отношение к хокиму Ташкента.

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По итоге доследственная проверка показала, что Джахонгир Артыкходжаев, будучи должностным лицом органа государственной власти и управления, использовал оскорбительные и грубые слова, нарушив правила этики государственного служащего.

"Однако учитывая, что его оскорбительные слова имели общий характер, не были направлены в адрес конкретного лица и не содержали реальной угрозы, в действиях Джахонгира Артыкходжаева отсутствуют признаки преступления. По этой причине принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела согласно части 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса", — говорится в заявлении.

Сотрудники редакции Kun.uz также заявили об отсутствии претензий к хокиму Джахонгиру Артыкходжаеву.

Тем не менее Генпрокуратура направила обращение правительству о рассмотрении вопроса о дисциплинарной ответственности хокима.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Джахонгир Артыкходжаев, скандальное видео, скандал, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Хокимият Ташкента, Хокимият, хокимият, хоким, хоким



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