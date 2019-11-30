РПЦ поможет Узбекистану восстановить православные кладбища

Сейчас ведется работа по оцифровке всех данных о православных захоронениях за период с 1918 года по настоящее время. Теперь нужную могилу можно будет найти даже с минимумом информации.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Русская православная церковь совместно с ташкентской епархией решили навести порядок на кладбищах Узбекистана, сообщает "Вести.уз".

Международный проект будет называться "Верните Память".

Известно, что на данный момент в республике более 4 миллионов русских могил, большинство из которых заброшены, заросли деревьями и травой, засыпаны листвой.

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Особенно тяжкая картина открывается при посещении кладбищ, где нашли свой конец эвакуированные в годы Великой Отечественной. Это раненые солдаты и офицеры, умершие в госпиталях вдали от родных мест.

"Проблема заброшенных могил, тем более могил участников и ветеранов Великой Отечественной войны и эвакуированных с передовой в годы войны маленьких детей – это очень важная тема для обсуждения с обществом. Только придание этой темы широкой огласке поможет решить проблему. Увидев данную информацию, например, в интернете, в газетах, по телевидению, родственники смогут вернуть память своим предкам и передать ее своим потомкам", – говорит глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Сейчас ведется работа по оцифровке всех данных о православных захоронениях за период с 1918 года по настоящее время. Теперь нужную могилу можно будет найти даже с минимумом информации.

Напомним, в августе правительство Узбекистана утвердило во всех регионах страны месячник благоустройства и чистоты.

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Традиционно участники хашара провели работы по благоустройству города, очистят километры арыков, приведут в порядок кладбища и места захоронения, высадят деревья.