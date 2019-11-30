10:53 30 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
РПЦ поможет Узбекистану восстановить православные кладбища

РПЦ поможет Узбекистану восстановить православные кладбища

Вести.уз
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images//1291/09/12910913.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191130/12910939/RPTs-pomozhet-Uzbekistanu-vosstanovit-pravoslavnye-kladbischa.html

Сейчас ведется работа по оцифровке всех данных о православных захоронениях за период с 1918 года по настоящее время. Теперь нужную могилу можно будет найти даже с минимумом информации. 

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Русская православная церковь совместно с ташкентской епархией решили навести порядок на кладбищах Узбекистана, сообщает "Вести.уз".

Международный проект будет называться "Верните Память".

Известно, что на данный момент в республике более 4 миллионов русских могил, большинство из которых заброшены, заросли деревьями и травой, засыпаны листвой.

В Ташкенте начали реконструировать часовню XIX века >>

Особенно тяжкая картина открывается при посещении кладбищ, где нашли свой конец эвакуированные в годы Великой Отечественной. Это раненые солдаты и офицеры, умершие в госпиталях вдали от родных мест.

"Проблема заброшенных могил, тем более могил участников и ветеранов Великой Отечественной войны и эвакуированных с передовой в годы войны маленьких детей – это очень важная тема для обсуждения с обществом. Только придание этой темы широкой огласке поможет решить проблему. Увидев данную информацию, например, в интернете, в газетах, по телевидению, родственники смогут вернуть память своим предкам и передать ее своим потомкам", – говорит глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Сейчас ведется работа по оцифровке всех данных о православных захоронениях за период с 1918 года по настоящее время. Теперь нужную могилу можно будет найти даже с минимумом информации. 

Напомним, в августе правительство Узбекистана утвердило во всех регионах страны месячник благоустройства и чистоты. 

Власти Узбекистана объявили даты всенародного хашара >>

Традиционно участники хашара провели работы по благоустройству города, очистят километры арыков, приведут в порядок кладбища и места захоронения, высадят деревья.

Теги:
благотворительность, РПЦ, останки солдат, солдаты, кладбище, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Новости с иголочки: цифровая елка Sputnik украсила ГУМ – фото
Дональд Трамп заявил, что Талибан* стремится заключить мирное соглашение
Что означает внезапный визит Трампа в Афганистан
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться