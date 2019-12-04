МИД оценил героический поступок узбекистанца, спасшего людей из автобуса

По информации ведомства, спокойные и четкие действия мужчины помогли сохранить жизни и здоровье горожан и гостей Санкт-Петербурга.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. МИД подтвердил корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщения СМИ о том, что в начале декабря в Петербурге загорелся автобус.

"1 декабря 2019 года на Приморском шоссе города загорелся автобус №211, в котором находилось около 50 пассажиров. Никто не пострадал благодаря оперативным и грамотным действиям водителя – гражданина Узбекистана Абдуманнона Каршиева. Он осуществляет трудовую деятельности в качестве водителя автобуса в ОАО "Третий парк" с 2016 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации, автобус двигался по стандартному маршруту, однако водитель увидел в зеркало заднего вида шлейф черного дыма, остановился, открыл все три двери салона и объявил об эвакуации.

Пассажиры благополучно, без паники покинули автобус и ни один из них не пострадал. В это время водитель пытался самостоятельно тушить пламя при помощи огнетушителей.

В Петербурге водитель из Узбекистана эвакуировал 50 человек из горящего автобуса - видео >>

В компании также отметили героический поступок и высокий профессионализм смелого водителя, который, несмотря на сложность ситуации, не растерялся и сумел вывести пассажиров из горящего автобуса.

"Спокойные и четкие действия нашего соотечественника помогли сохранить жизни и здоровье горожан и гостей Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, в воскресенье на Приморском шоссе Санкт-Петербурга загорелся автобус, в котором находилось полсотни пассажиров.

Пожар потушили прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС, а пассажиры уехали на следующем автобусе.