В Яккасарайском районе установили контейнеры по сортировке мусора

На начальном этапе проект будет реализован на улице Сирожиддинова. Теперь там стоят контейнеры красного, зеленого и желтого цветов.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента стартовал первый пилотный проект по сортировке мусора, сообщает "Даракчи".

На начальном этапе проект будет реализован на улице Сирожиддинова.

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В ходе реализации проекта были подготовлены к передаче в махаллю 630 контейнеров по 120 литров каждый: зеленый - для органических отходов из кухни и сада; желтый - для пластика, бумаги, металла и других сухого мусора; красный - для несортированных отходов.

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Вывозить контейнеры будет отдельная специальная машина для каждого типа отходов.

Проект реализован ГУП "Махсустранс", ПРООН и Ташкентским хокимиятом.

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Ранее говорилось, что до конца текущего года в Ташкенте будут реализованы два пилотных проекта по раздельному сбору мусора.