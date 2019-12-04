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Мусорные контейнеры

В Яккасарайском районе установили контейнеры по сортировке мусора

CC0 / Unsplash / Paweł Czerwiński
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191204/12935161/V-Yakkasarayskom-rayone-postavili-konteynery-po-sortirovke-musora.html

На начальном этапе проект будет реализован на улице Сирожиддинова. Теперь там стоят контейнеры красного, зеленого и желтого цветов.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента стартовал первый пилотный проект по сортировке мусора, сообщает "Даракчи".

На начальном этапе проект будет реализован на улице Сирожиддинова.

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В ходе реализации проекта были подготовлены к передаче в махаллю 630 контейнеров по 120 литров каждый: зеленый - для органических отходов из кухни и сада; желтый - для пластика, бумаги, металла и других сухого мусора; красный - для несортированных отходов.

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Вывозить контейнеры будет отдельная специальная машина для каждого типа отходов. 

Проект реализован ГУП "Махсустранс", ПРООН и Ташкентским хокимиятом.

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Ранее говорилось, что до конца текущего года в Ташкенте будут реализованы два пилотных проекта по раздельному сбору мусора.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, вывоз мусора, сбор мусора, мусор



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