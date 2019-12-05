Всего на сегодняшний день выполнено более 90% от общего объема работ. Более подробно - читайте в нашем материале!

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. На Юнусабадской линии в правом тоннеле завершились тонеллепроходческие работы и состоялась стыковка с действующей станцией "Шахристан", сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Впереди прокладка инженерно-коммуникационных систем, стыковка комплекса существующей станции "Шахристан" и строящихся - "Туркистан" и "Юнусабад", а также укладка рельсошпальной решетки", - говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день выполнено более 90% от общего объема работ.

Согласно информации, строительство ведется в соответствии с обозначенным графиком и до конца текущего года ожидается запуск поезда в тестовом режиме до станции "Туркистан".

Узбекистон темир йуллари Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году

В рабочем режиме пуск поездов и перевозка пассажиров ожидается в 2020 году.

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Напомним, в июле в Ташкентском метрополитене начались работы по бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра.

Весь процесс осуществляется с помощью немецкой техники, которая способна прокладывать тоннель и одновременно устанавливать бетонированный каркас, укрепленный тюбингами.

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Данный проект, разработанный специалистами ООО Toshkent Metroproekt, планируется завершить до конца 2019 года. Общая стоимость проекта – 124,8 млн. долларов США.