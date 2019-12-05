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Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году

Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году

Узбекистон темир йуллари
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191205/12945179/Yunusabadskaya-liniya-metro-budet-zapuschena-uzhe-v-2020-godu-.html

Всего на сегодняшний день выполнено более 90% от общего объема работ. Более подробно - читайте в нашем материале!

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. На Юнусабадской линии в правом тоннеле завершились тонеллепроходческие работы и состоялась стыковка с действующей станцией "Шахристан", сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Впереди прокладка инженерно-коммуникационных систем, стыковка комплекса существующей станции "Шахристан" и строящихся - "Туркистан" и "Юнусабад", а также укладка рельсошпальной решетки", - говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день выполнено более 90% от общего объема работ.

Согласно информации, строительство ведется в соответствии с обозначенным  графиком и до конца текущего года ожидается запуск поезда в тестовом режиме до станции "Туркистан".

Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году
Узбекистон темир йуллари
Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году

В рабочем режиме пуск поездов и перевозка пассажиров ожидается в 2020 году.

На Юнусабадской ветке Ташкентского метро начали бурение нового тоннеля >>

Напомним, в июле в Ташкентском метрополитене начались работы по бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра. 

Весь процесс осуществляется с помощью немецкой техники, которая способна прокладывать тоннель и одновременно устанавливать бетонированный каркас, укрепленный тюбингами.

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Данный проект, разработанный специалистами ООО Toshkent Metroproekt, планируется завершить до конца 2019 года. Общая стоимость проекта – 124,8 млн. долларов США.

 

Sputnik
Планы развития ташкенского метро

 

Теги:
Строительство, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, метро, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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