Кузница дипломатов: в Ташкенте откроется филиал МГИМО

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Ташкенте появится филиал знаменитого Московского института международных отношений (МГИМО). Об этом сообщается на сайте университета.

Торжественная церемония открытия состоится в понедельник в 11:00 по адресу: проспект Мирзо Улугбека, 47.

В мероприятии примут участие высокопоставленные лица Узбекистана, ректор УМЭД, представители российские и узбекские дипломаты и бизнесмены. На церемонию также прибудут ректор МГИМО Анатолий Торкунов, профессора и преподаватели вуза.

Открытие филиала станет кульминацией Дней МГИМО в Ташкенте.

Желающим посетить мероприятие необходимо пройти онлайн-регистрацию.

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С сентября этого года МГИМО начал обучение студентов в Узбекистане по направлениям "Бизнес-информатика" и "Юриспруденция" на базе партнерского Университета мировой экономики и дипломатии. Также сейчас в столице открыты лицейские классы МГИМО.

Соглашение о создании филиала было подписано в октябре прошлого года в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Ташкент. Реализация проекта началась после того, как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление в феврале 2019-го.

Россия и Узбекистан активно укрепляют отношения в сфере образования. За год в республике открылось шесть филиалов российских вузов.